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Принесут вам удачу в жизни: самые счастливые числа для каждого знака Зодиака

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Гороскоп чисел для всех знаков Зодиака
Гороскоп чисел для всех знаков Зодиака. Фото pexels.com

Каждый знак Зодиака связан с определенными характеристиками и способностями

У каждого из нас есть счастливое число, которое приносит нам удачу в жизни. Это может быть номер вашего дома или квартиры, или даже просто какие-то случайные цифры, которые преследуют вас с незапамятных времен.

Астрологи говорят, что ваш знак Зодиака может дать вам некоторое представление о ваших счастливых числах. Читайте дальше, чтобы узнать, какие числа являются для вас счастливыми. Отметим, что их может быть несколько, и они могут повторяться у некоторых знаков Зодиака.

Счастливые числа вашего знака Зодиака

  • Овен — 6, 18, 41, 77 и 83.
  • Телец — 5, 35, 50, 57 и 82.
  • Близнецы — 1, 10, 18, 35 и 86.
  • Рак — 1, 7, 21, 26 и 58.
  • Лев — 6, 24, 39, 59 и 83.
  • Дева — 16, 29, 79, 80 и 90.
  • Весы — 7, 20, 55, 77 и 86.
  • Скорпион — 27, 29, 45, 53 и 89.
  • Стрелец — 6, 16, 23, 60 и 81.
  • Козерог — 3, 21, 66, 83 и 84.
  • Водолей — 17, 40, 46, 61 и 76.
  • Рыбы — 8, 10, 27, 56 и 69.

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