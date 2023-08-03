Гороскоп на 4 августа: кого-то ждут интересные встречи, а кого-то незапланированный доход

День удачный и плодотворный, когда получится успешно решить важные вопросы

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 августа, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Вас ожидают интересные встречи и неожиданности, поэтому проведите день активно, не сидите дома. В любой ситуации старайтесь думать позитивно, шутите, делайте комплименты. Больше времени уделите насущным делам, тому, что давно ждет своего решения. Новые проекты пока отложите.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Финансовые вопросы должны стать прерогативой для Тельцов. В первую очередь занимайтесь тем, что может принести вам выгоду. Решения 4 августа нужно принимать быстро, интуитивно. Если их отложить, шанс будет упущен. Встречи и общение с друзьями поднимут вам настроение. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Удачный и плодотворный день. Нужно быть в тонусе, чтобы быстро реагировать на открывшиеся возможности и использовать их. Также Близнецов ожидают приятные сюрпризы и неожиданности. Возможно вам придется менять планы и уделять время совсем не тем делам, на которые вы рассчитывали.

Рак (22 июня — 22 июля)

Проявив высокую работоспособность и упорство, Раки смогут заработать неплохие деньги. Также это положительно скажется на их репутации. Удачным будет решение заняться новым или смежным проектом. Придется рассчитывать только на свои силы: помощь окружающих вас не удовлетворит. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Звезды советуют провести расслабленный и спокойный день. Перенесите все серьезные и ответственные решения на другое время и позвольте себе заняться личными вопросами. Можно провести уборку дома или посетить какое-нибудь интересное мероприятие. Главное делать то, что действительно приносит вам радость.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Помощь окружающих будет только мешать, поэтому готовьтесь решать все важные вопросы самостоятельно. Девы получат хорошие известия, которые придадут им сил. Чтобы немного снять накопившееся напряжение, можно помечтать и подумать о радостных моментах.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Разговоры с коллегами на отвлеченные темы будут полезны: так Весы упрочат отношения и поднимут себе настроение. День удачный во многих сферах жизни. Даже в сложной ситуации вы можете найти выгоду для себя и повернуть дело в свою пользу. Поэтому не бойтесь начинать что-то новое или трудное.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

4 августа подходящий день, чтобы заняться своими финансами или поиском дополнительного дохода. Подумайте, как изменить бюджет, и найти способы сэкономить. В разговорах с близкими полезно откровенно говорить о своих чувствах или переживаниях: они вас поймут и поддержат.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Возможно вам сложно общаться с начальством, но если вы нацелены на позитивный результат, то удастся найти выгодное для всех решение. Не пропустите удачный шанс, который подкинет вам судьба, обращайте внимание на происходящее вокруг, соглашайтесь на интересные предложения.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Работе будет мешать ваша рассеянность и невозможность сконцентрироваться. Мечтательное настроение будет свойственно Козерогам в течение всего дня. Общение тоже дается нелегко: старайтесь ограничить контакты и больше времени проводить в одиночестве, чтобы не наговорить лишнего. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Займитесь мелкими ежедневными делами, которые накопились у вас на столе. Более плодотворной будет работа в команде, поэтому не стесняйтесь просить коллег о помощи. Общение с ними может дать вам интересные идеи для будущих проектов. Вечером займитесь спортом, физической работой.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Четкое планирование на день поможет успеть сделать многое и не потратить время зря. Возможно вы будете чересчур ранимы и чувствительны, поэтому с осторожностью выбирайте себе компанию, избегайте агрессивных или негативно настроенных людей. Новые встречи могут быть интересны.