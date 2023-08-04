Фортуна всегда будет рядом: названы три знака Зодиака – везунчики августа
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В ближайшее время стоит ожидать приятных сюрпризов Тельцам, Близнецам и Львам
Некоторым знакам Зодиака звезды в августе 2023 года сулят расставание, другим же представителям зодиакального круга повезло больше. Фортуна будет оставаться рядом с ними в течение всего месяца.
Гороскоп на август-2023 называет три везунчика – знака Зодиака. В их числе оказались Телец, Близнецы и Лев, передает Yourtango.
Телец
В этом месяце удастся закрыть ненужные главы в вашей жизни. Астрологи советуют прислушиваться к интуиции. Удастся освободиться от всего лишнего, это принесет душевное спокойствие. Гороскоп для Тельца на сегодня – на сайте.
Близнецы
Август заставит вас выйти из зоны комфорта. Смело принимайте вызовы судьбы и пользуйтесь возможностями. Не отказывайтесь от смены имиджа, это пойдет на пользу вашей репутации. Гороскоп для Близнецов на сегодня – на сайте.
Лев
Вы будете невероятно энергичны в этом месяце. Ваша уверенность укрепится. Возможно возвращение бывшего партнера, хотя вы поймете, что это не то, что вам нужно. Гороскоп для Льва на сегодня – на сайте.
Ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака август принесет проблемы и трудности. Стоит готовиться к непростому периоду в жизни.