Фортуна всегда будет рядом: названы три знака Зодиака – везунчики августа

В ближайшее время стоит ожидать приятных сюрпризов Тельцам, Близнецам и Львам

Некоторым знакам Зодиака звезды в августе 2023 года сулят расставание, другим же представителям зодиакального круга повезло больше. Фортуна будет оставаться рядом с ними в течение всего месяца.

Гороскоп на август-2023 называет три везунчика – знака Зодиака. В их числе оказались Телец, Близнецы и Лев, передает Yourtango.

Телец

В этом месяце удастся закрыть ненужные главы в вашей жизни. Астрологи советуют прислушиваться к интуиции. Удастся освободиться от всего лишнего, это принесет душевное спокойствие. Гороскоп для Тельца на сегодня – на сайте.

Близнецы

Август заставит вас выйти из зоны комфорта. Смело принимайте вызовы судьбы и пользуйтесь возможностями. Не отказывайтесь от смены имиджа, это пойдет на пользу вашей репутации. Гороскоп для Близнецов на сегодня – на сайте.

Лев

Вы будете невероятно энергичны в этом месяце. Ваша уверенность укрепится. Возможно возвращение бывшего партнера, хотя вы поймете, что это не то, что вам нужно. Гороскоп для Льва на сегодня – на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака август принесет проблемы и трудности. Стоит готовиться к непростому периоду в жизни.