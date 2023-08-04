Гороскоп на 5 августа: повезет тем, кто ищет вторую половинку и новую работу

В эту субботу даже мелкие размолвки могут привести к непоправимым последствиям

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 5 августа, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В этот день лучше избегать публичных конфликтов и скандалов. Не стоит делиться личными проблемами с широкой аудиторией, так как это может нанести негативные последствия для отношений. Лучше сохранять спокойствие и быть гибкими в общении с окружающими.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Эта суббота — отличный день для финансовых операций, покупок, инвестиций и новых проектов. Люди будут тянуться к жизнерадостным и добрым личностям. Важно идти на компромиссы и быть готовыми к сотрудничеству. Не ведите себя агрессивно. Тельцы — самые рациональные среди знаков Зодиака.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Посвятите этот день домашним делам, уборке и организации дел. Не стоит сильно удаляться из города, и будьте особенно осторожны за рулем, соблюдайте правила дорожного движения. Будьте осторожны в общении с людьми, которым вы не доверяете.

Рак (22 июня — 22 июля)

Это прекрасное время для поиска второй половинки. Проявите инициативу и доверьтесь своему шестому чувству. Также день благоприятен для крупных покупок и приема гостей. Не забывайте выполнять обещания перед своими близкими и друзьями.

Лев (23 июля — 23 августа)

Не бойтесь перемен, так как они принесут что-то приятное и позитивное. Вас ожидают положительные эмоции благодаря новым знакомствам и приятному общению с другими людьми. Не стоит страшиться откровенных разговоров о своих чувствах, проблемах и планах на будущее.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Важно принять неопределенность. Не нужно торопить события, стремиться произвести впечатление или заработать доверие. Под влиянием внезапной самоуверенности можно совершить необдуманные поступки, что может привести к неловким ситуациям. Вначале лучше потренироваться и проверить свои способности.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Возможно, у вас возникнут негативные мысли, тревога или апатия. Это всего лишь результат неблагоприятной астральной энергии, поэтому стоит доверять фактам и реальности, а не своим эмоциям. Оставайтесь активными во всех аспектах жизни и не ленитесь.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Постарайтесь уделить больше времени общению. Не стремитесь к уединению, лучше быть рядом с людьми. Обратите внимание на советы окружающих, ведь большие успехи ожидают тех, кто работает в команде. Также лучше не бросать важные дела.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

В работе сохраняйте настойчивость, так как в этот день есть отличные возможности для заключения выгодных сделок и прогресса проектов. Также можно рассмотреть возможности открытия нового бизнеса или поиски дополнительных источников дохода. Стрельцов накроет любовь с головой летом 2023 года.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Когда общаетесь с людьми, особенно в деловой среде, проявляйте тактичность. В то же время будьте осторожны с проявлением расчетливости, чтобы избежать возможных негативных последствий. Не стоит находить оправдания, если нет возможности выполнить то, что обещано.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Необходимо избегать конфликтов и обвинений в отношениях с близкими. Даже незначительные разногласия могут иметь серьезные последствия. Отличный день для исправления прошлых ошибок и поиска новых увлечений. Стоит обратить внимание на полезные покупки и развлечения. Водолею очень повезет в августе 2023 года.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Постарайтесь быть активными. Ваши усилия не останутся без отклика. Не страшитесь строить планы на будущее, несмотря на то, что в эту субботу могут возникнуть новые трудности. Вы обладаете сильным духом, и вы сможете справиться с любыми задачами.