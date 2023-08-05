Гороскоп на 6 августа: не стоит брать на себя лишнюю ответственность, лучше пойти на шопинг

Старайтесь не забывать о данных своим близким и друзьям обещаниях

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 6 августа, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Будьте осторожны в общении и в деловых отношениях с подозрительными людьми, так как предательство и обман со стороны окружающих в этот день возможны. Избегайте агрессии, чтобы не столкнуться с ответным ударом. Даже с близкими людьми лучше не общаться.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Помните свои обещания перед близкими и друзьями, и не ищите отговорок, если не можете выполнить обещанное. Не откладывайте важные дела на потом, берегитесь лени и прокрастинации. Стремитесь находить всяческие положительные моменты во всех событиях этого дня. Тельцы — самые рациональные среди знаков Зодиака.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Избегайте конфликтов с родственниками и не предъявляйте им претензий, даже мелкие разногласия могут иметь серьезные последствия. Используйте этот день для исправления прошлых ошибок и поиска новых увлечений. Покупки и развлечения будут полезны.

Рак (22 июня — 22 июля)

При возникновении стремления к самостоятельности не игнорируйте советы авторитетных и мудрых людей. Утром рекомендуется заняться актуальными проблемами. Не стоит брать на себя излишнюю ответственность, особенно за других людей. Ваши усилия не будут оценены, и вместо благодарности вы испытаете лишь усталость.

Лев (23 июля — 23 августа)

Есть шанс неожиданно достичь успеха в трудном деле. В последний момент вам поможет удачный случай или влиятельный человек. Возможно, вы сможете удачно избежать проблем и ловушек, и использовать риски, стресс и чужой негатив в свою пользу.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Это отличное время для духовных практик, таких как молитвы и медитации. Если вам придется много работать, старайтесь находить время для отдыха. Будьте осторожны на дорогах, чтобы избежать штрафов за превышение скорости, и всегда обращайте внимание, когда переходите улицу.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сейчас приходит время, когда вы можете увидеть результаты своих предыдущих усилий. Вам не стоит беспокоиться о чем-либо, что могло бы помешать вам достичь ваших целей, за исключением возможной лени и апатии. В конце дня ожидайте приятных сюрпризов от вашей второй половинки или родственников.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Это отличный день для физической активности. Тем, кто отправляется в дальнюю поездку или будет находиться в движении, удача будет благосклонна. Вы можете заниматься работой в огороде, гулять, посещать бассейн или спортзал. Но помните, что важно беречь свое здоровье и не проявлять к нему равнодушия.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Следует обратить внимание на мелкие детали и быть более внимательными. Это особенно важно в отношении к финансам и поведению на работе. Ночные светила могут отнять у вас некоторую энергию, поэтому не стоит удивляться легкому недомоганию в вечернее время. Стрельцов накроет любовь с головой летом 2023 года.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В общении с людьми ценно проявлять тактичность. В работе и бизнесе небольшая хитрость и расчетливость могут быть полезны, но не стоит перегибать палку. Обманутого вами человека может обмануть кто-то другой в будущем. Не становитесь судьей в чужих конфликтах.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Астрологи рекомендуют не враждовать с окружающими. В такие дни, как этот, любые споры могут превратиться в серьезные конфликты или длительные войны. Это может отразиться не только на вашем настроении, но и на финансах и здоровье. Водолею очень повезет в августе 2023 года.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Наилучшее, что можно сделать в это воскресенье, — занять оборонительную позицию. Не спешите, не рискуйте и не падайте духом. Действуйте по плану и решайте проблемы по мере их возникновения. Есть риск стать жертвой вора или мошенника.