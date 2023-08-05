Купидон уже навострил стрелы: эти три знака Зодиака, найдут любовь в августе 2023 года

Вам нужно начать рисковать.

Согласно астрологии, есть определенные знаки Зодиака, которые в ближайшие недели добьются романтического успеха. Независимо от того, как вы относитесь к романтическим отношениям, есть большая вероятность, что в этом месяце вы влюбитесь в кого-то.

Люди, рожденные под знаками Зодиака Близнецов, Рыб и Козерогов, в августе найдут свою любовь, пишет spiritualify. Позвольте себе влюбиться и с нетерпением ждать романтических моментов.

Близнецы

Близнецы, ваши усилия наконец-то вознаграждаются по-крупному — в вашу жизнь приходит любовь. Если вы никогда раньше не испытывали такой любви, возможно, это потому, что она никогда не была такой гигантской. В этом месяце любовь не принесет вам ничего, кроме счастья и удовлетворения. Этот период очень благоприятен, если вы хотите вступить в отношения с кем-то, кого вы искренне любите.

Рыбы

В этом месяце у вас будет захватывающая и насыщенная социальная жизнь, где вы встретите свою вторую половинку. Этот человек наполнит вашу жизнь радостью и придаст ей красок. Держите глаза открытыми и не упустите возможность перед вами. Двери счастья вот-вот откроются для вас. Это также отличное время для самоанализа, который может помочь вам лучше понять, как включить свою духовность в повседневную жизнь.

Козерог

В ближайшие недели вы обретете счастье в любви благодаря опыту и состраданию. Это ключ, который открывает дверь к сердцу вашего партнера. В последнее время вы уделяли большое внимание творческому самовыражению, а также личному счастью, и в этом месяце этот акцент станет еще более глубоким. Сейчас самое подходящее время для достижения всех ваших художественных целей.

Ранее "Телеграф" писал, что с 17 июня и до ноября начал властвовать ретроградный Сатурн. Он кардинально изменит жизнь двух знаков Зодиака.