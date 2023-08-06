Гороскоп на 7 августа: в любви ждут приятные перемены, а на работе нужно избегать импульсивности

Стоит быть решительнее, чтобы не упустить удачу

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 7 августа, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Постарайтесь быть более тактичными и деликатными в общении с близкими людьми. Избегайте ссор и конфликтов, так как они не принесут ничего хорошего. Важно проявлять больше стратегического мышления в финансовых делах, работе и бизнесе. Будьте более хитрыми в своих действиях.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В этот понедельник рекомендуется быть очень активными. Вы можете посещать культурные события, участвовать в спортивных соревнованиях или выезжать за город. Возможно, вам удастся встретить человека, который сыграет важную роль в достижении успеха в будущем. Тельцы — главные везунчики августа 2023 года.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В этот день в финансовых вопросах вы будете получать поддержку от ночных светил, помогающую вам преодолеть препятствия. Что касается любви, то в этой сфере также ожидаются приятные перемены, особенно если вы всё ещё находитесь в поиске второй половинки.

Рак (22 июня — 22 июля)

В понедельник, 7 августа, астрологи рекомендуют проявить решительность. Очень важно проявить настойчивость во всех начинаниях и делах. В противном случае день может завершиться не совсем благоприятно. Вечер лучше провести на свидании или в кругу близких людей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Успех будет зависеть от личной авторитетности. Ущемленное самолюбие может побудить вас к неадекватным поступкам, например, к злоупотреблению своим положением. Лучше избегать слишком импульсивных реакций и действовать только тогда, когда это действительно необходимо. Львам скоро повезет в любви.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Если вы не реагируете на атаки злобных людей с бурными эмоциями, они перестают вас беспокоить. Лучше провести вечер в кругу близких или со своей второй половинкой. Днем следует уделить больше времени работе и выполнению домашних дел — уборке или починке мебели. Девам придется бороться с прошлым.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Лучше проводить свободное время на отдыхе. Когда общаетесь с людьми разных возрастов и статусов, старайтесь быть максимально тактичными. День отлично подходит для путешествий или деловых поездок. Завершить его можно легкой домашней уборкой.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Не стоит доверять всему, что вы слышите, так как многие вещи могут оказаться ложью. Но несмотря на это, этот день предвещает быть удачным для романтических похождений. Возникнут благоприятные условия для установления любовных связей, и одинокие люди с большой вероятностью встретят свою родственную душу.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

В этот день ночные светила указывают на необходимость приобрести определенные умения или знания, чтобы успешно справиться с важным делом. Астрологи советуют уделить больше внимания развитию навыков в интересующей сфере, так как это приблизит к осуществлению старой мечты.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В этот день наиболее выгодными будут вопросы, связанные с финансами и карьерой. Сейчас — самое подходящее время для принятия решающего шага и запуска успешных начинаний. Влияние ночных светил придаст мощный всплеск энергии, и такой шанс не следует упускать.

Водолей (20 января — 19 февраля)

В такие дни часто возникают неожиданные ситуации, которые могут нарушить планы. Но если вы будете уверены в себе и проявите осторожность, сможете справиться с ними. В критических моментах стоит доверять своей интуиции и полагаться на собственные силы.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В атмосфере дня царит мечтательность и романтическое настроение. Главными чувствами станут нежность и душевность, которые превзойдут материальные аспекты. Этот день пропитан позитивом, так как поможет не только укрепить отношения, но и восстановить силы и энергию.