Рождены не для работы: названы три самых ленивых знака Зодиака

Весы, Рак и Стрелец не любят утруждать себя лишний раз

По мнению астрологов, знак Зодиака может рассказать о человеке многое и указать на некоторые особенности характера. Есть всего три знака Зодиака – самых ленивых.

По словам астрологов, люди, рожденные под знаками Весов, Рака и Стрельца, самые ленивые по гороскопу. Об этом пишет Bustle.

Весы

Весами управляет планеты красоты, денег и любви Венера. Так что этот знак Зодиака уверен, не предназначен для работы на этой Земле. Чаще всего Весы выбирают легкие задачи, которые приносят им удовольствие. Гороскоп для Весов на сегодня – на сайте.

Рак

Домосед Рак достаточно ленив. Этот знак Зодиака склонен к чрезмерному размышлению и быстро чувствуют себя подавленным, что делает их медлительными. Гороскоп для Рака на сегодня – на сайте.

Стрелец

Свободный характер и любовь к авантюрам Стрельца не мешает их лени. Этот знак Зодиака боится обязательств, не является фанатом дисциплины и точно не считается трудолюбивым и целеустремленным. Гороскоп для Стрельца на сегодня – на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака самые рациональные. Этих людей астрологи считают стратегами.