Этим трем знакам Зодиака деньги свалятся прямо на голову

Названы везунчики наступившей недели

Август приготовил представителям гороскопа неожиданные, но приятные подарки. Некоторые знаки Зодиака получат "волшебный пендель", тогда как другие смогут попрощаться с бедностью.

Астрологи рассказали, что в период с 7 по 13 августа люди, рожденные под созвездиями Тельца, Весов и Козерога, смогут сорвать большой куш. Некоторым придется приложить усилия, а другим деньги буквально свалятся с неба, пишет unian.

Телец

Тельцы могут ожидать выгодной недели. У них наступает период, который будет благоприятен для внедрения новых идей и планирования будущих дел. Астрологи рекомендуют учитывать прошлый опыт при установлении приоритетов, чтобы избежать повторения прежних ошибок. Гороскоп для Тельца на сегодня узнайте на сайте.

Весы

Весы могут получить премию и дополнительные выплаты. Представителям этого знака следует ожидать повышение уровня энергии и улучшение эмоционального состояния. Это поможет им уверенно двигаться к своим целям и успешно выполнять поставленные задачи. Гороскоп для Весов на сегодня узнайте на сайте.

Козерог

Козероги будут достигать высокой продуктивности при решении творческих и интеллектуальных задач. Они смогут увеличить свои доходы, привлекая новые источники. Единственное требование для этого — преодолеть лень. Их успех зависит от хорошего настроения и упорного труда. Гороскоп для Козерога на сегодня узнайте на сайте.

Ранее астрологи рассказали, кому из знаков Зодиака будет везти в ретроградную Венеру. Напомним, что планета будет двигаться в этом состоянии до 4 сентября 2023 года.