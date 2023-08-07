Гороскоп на 8 августа: не отказывайтесь от поддержки близких и начните заводить новые знакомства

Хорошее время для поиска любви и монотонной работы

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 августа, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Не следует доверять случайностям. Важно брать инициативу в свои руки во всех аспектах жизни. На работе придайте больше внимания срочным задачам, а в отношениях стремитесь быстро и мирно разрешать все проблемы. Одиноким людям будет полезно завести новые знакомства.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Успех и гармония будут сопутствовать вам в течение всего дня, если вы уделите особое внимание порядку. Это означает, что прежде всего важно упорядочить свои мысли, найти подходящее время для размышлений над планами и анализа прошлых ошибок между делами и работой. Тельцы — главные везунчики августа 2023 года.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Влияние ночных светил сильно отразится на вашем внутреннем состоянии. Сейчас настало благоприятное время для занятий духовной практикой, молитв, и откровенных разговоров с собой и другими. Кроме того, планетарные влияния помогут избежать неудач и предотвратить возникновение катастроф.

Рак (22 июня — 22 июля)

Хороший день для занятий благоустройством дома и заботой о личном комфорте. Совершение легкой косметической уборки принесет большие пользы: займет меньше времени, чем обычно, но качественно выполненная работа обещает поднять энергетику и восстановить утраченную гармонию.

Лев (23 июля — 23 августа)

Стоит заняться развитием своей духовной стороны, это будет полезно. Рутина может стать препятствием в этом процессе, поэтому астрологи рекомендуют не уделять ей слишком много внимания. Вместо этого, лучше обратиться к духовным наукам и практикам, которые помогут вам справиться с повседневными проблемами. Львам скоро повезет в любви.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Очень важный день, потому что вы, возможно, столкнетесь с интересным человеком, который изменит вашу жизнь. Если возникнут трудности, оставайтесь спокойными и невозмутимыми. Старайтесь разрешать возникшие конфликты с помощью дипломатии, доброты и готовности идти на компромиссы. Девам придется бороться с прошлым.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сейчас наступило благоприятное время для социальных контактов. Астрологи рекомендуют уделять больше внимания общению с другими людьми, устанавливать новые контакты. В отношениях пришло время проявить инициативу. Возможно, необходимо начать важный, но осторожный разговор о проблемах, которые вас волнуют.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Ночные светила располагают в вашу пользу, создавая идеальное время для составления планов на будущее. Это благоприятно скажется на вашей продуктивности. Ваши близкие, окружающие постараются поддержать вас эмоционально — не откажитесь от их поддержки.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Ссоры могут возникать как дома, так и на работе. Не настаивайте на своей точке зрения до последнего, лучше проявите мягкость, и тогда люди будут к вам расположены. Избегайте чрезмерностей: не переедайте, не проводите весь день в постоянном отдыхе или работе. Все хорошо в умеренности.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В этот день важно проявить больше решимости и настойчивости в отношениях. Однако, когда дело касается работы, лучше оставаться пассивными наблюдателями. Слишком усердные усилия могут привести к провалу и нанести ущерб вашей репутации на работе и в бизнесе.

Водолей (20 января — 19 февраля)

На встречах во время разговоров будет затронута тема денег: возможно, вы найдете перспективы финансовой выгоды, новый бизнес-интерес или перспективный стартап. Однако наиболее гармоничные события произойдут в личной жизни — не упустите шанс на близость и укрепление чувств.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Астрологи рекомендуют обращать внимание на мелочи. На этот день важно учесть абсолютно все аспекты. Направляйте свою энергию в позитивное русло, избегайте поиска конфликтов и даже не сталкивайтесь с теми, кто, по вашему мнению, заслуживает этого.