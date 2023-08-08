Гороскоп на 9 августа: день предвещает много встреч, общения и разговоров

Ожидайте 9 августа звонков от старых знакомых и рутины на работе

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на среду 9 августе. Читайте, какие сюрпризы приготовили звезды 12 представителям зодиакального круга и как привлечь удачу в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

На работе придется закрывать текущие задачи. Придется общаться целый день как с начальством, так и с коллегами. Зато вечером вам поступит звонок от близкого человека, с которым вы будете рады пообщаться. Проявите терпение в первой половине дня, вечер подарит расслабление. Кстати, жизнь Овнов в августе изменится к лучшему.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В деловых вопросах может возникнуть путаница. Возможно, потребуется проявить дипломатию и пойти на компромисс, чтобы решить проблему. Во второй половине дня стоит уделить время самому себе и найти возможность побыть наедине – это поможет восполнить баланс сил.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня предстоит провести ряд важных встреч. Результаты переговоров порадуют вас в будущем. Держитесь уверенно и обращайте внимание на все мелочи. Вечером удастся выкроить пару часов на времяпровождение с семьей. День завершится на приятной ноте.

Рак (22 июня — 22 июля)

Среда будет посвящена решению финансовых задач. Не исключено, что вы будете искать способы приобщения инвестиций или же кто-то из друзей обратиться за денежной помощью к вам. Мыслите предельно ясно, когда дело касается материального. К слову, в августе звезды обещают Ракам богатство.

Лев (23 июля — 23 августа)

На связь выйдет кто-то из старых знакомых. Вы будете удивлены услышанной просьбе от этого человека. Доверяйте своему сердцу, озвучивая ответ. Со второй половины дня может проявиться усталость, постарайтесь найти время для восстановления сил, ведь впереди еще много работы.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Будний день неожиданно подарит возможность для отдыха. Вы сделаете паузу в работе, о чем давно мечтали. Проведите этот день с близкими, друзьями и родными. Посещение нового заведения или небольшая поездка на природу принесет радость, энергию и счастье.

Весы (24 сентября — 23 октября)

День будет насыщен коммуникация по рабочим вопросам. К некоторым коллег будьте внимательнее, есть риск, что кто-то намеревается вас подставить перед руководством. Сохраняйте бдительность, чтобы удержать свои позиции. Выдохнуть вы сможете лишь ближе к вечеру, после активного дня вам нужно хорошо выспаться.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Среда внезапно порадует сюрпризом. Это может быть подарок от любимого человека или приятная новость, которую вы услышите на рабочем месте. Событие настолько вас вдохновит, что вы сможете выполнить вдвое больше работ, быстрее освободиться и посвятить вечер близкому окружению.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Весь день вы проведете в разъездах, связанных с рабочей или творческой деятельностью. Будет много звонков, поэтому не забудьте утром подзарядить телефон. На отдых пока не рассчитывайте, но помните, что ваши усилия будут вознаграждены.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Обычный будний день к счастью для вас будет окутан романтикой. Вас ожидает приятная встреча, которая может сыграть большую роль в будущем. Не упустите удачное знакомство, а смотрите по сторонам. Сегодня будьте открыты к общению, есть возможность услышать то, что вам нужно в этот момент.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Экватор недели будет динамичным и богатым на впечатления. На работе вы узнаете приятную новость, а дома разрешится давний конфликт. Вам важно открыто говорить с людьми о том, что вы чувствуете, и тогда любые коммуникации в эту среду принесут желанный результат.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Ваши близкие люди порадуют вас в эту среду. Кто-то из друзей ошарашит вас необычным предложением, но не спешите отказываться, а хорошо подумайте над услышанным. В карьерных делах все будет стабильно, а вот личная жизнь может измениться. К тому же в августе астрологи прогнозируют Рыбам море любви и романтики.