Гороскоп на 11 августа: не порочьте чужую репутацию - и будет вам счастье

День подходит для изучения чего-то нового и свидания с любимым человеком

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 августа, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Для того чтобы завоевать уважение со стороны окружающих, не следует порочить чужую репутацию. В этот день астрологи настоятельно рекомендуют воздержаться от распространения слухов и сплетен, избегать вредить другим людям и не мешать им в достижении целей.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Постарайтесь избавиться от негативных мыслей и неуверенности. В такие моменты важно сохранять уверенность в себе. Кроме того, астрологи рекомендуют выказывать уважение к окружающим, даже если это будут люди, которые не всегда приносят радость. Тельцы — главные везунчики августа 2023 года.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сейчас наступило прекрасное время для выражения своей креативности. 11 августа те, кто занимается рекламой или дизайном, легко смогут добиться успеха в своей работе и проектах. Ночные светила будут способствовать улучшению памяти и интереса к новым знаниям, а также помогут четко определить жизненные цели.

Рак (22 июня — 22 июля)

В этот день астрологи рекомендуют активно противостоять высокомерию, тщеславию и гордости. Эти три ключевых составляющих, если они объединятся, могут повлечь за собой возможность оттолкнуть любовь и удачу, а также превратить друзей на врагов.

Лев (23 июля — 23 августа)

Ночные светила советуют быть более активными в общении, установить контакт с друзьями, семьей и коллегами. Люди подскажут, как закрыть пробелы в прошлом, уловить смысл чужих намеков. В противном случае наступят неприятные изменения, сопровождаемые проблемами. Львам скоро повезет в любви.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Рекомендуется вечером отложить телефон в сторону, чтобы не разлучаться с семьей и домашними делами: стоит помнить, что близким нужно уделять не меньше внимания и заботы. В связи с этим важно успеть выполнить все рабочие обязанности в течение рабочего времени. Девам придется бороться с прошлым.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Наступает время романтики, когда ночные светила призывают вас проявить больше активности. Возможно, стоит устроить необычное свидание или завести приятное знакомство в интернете. Для тех, кто уже состоит в отношениях, будет отличной идеей провести вечер или даже весь день в компании своего спутника.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В пятницу, 11 августа, астрологи советуют заняться тем, что вы долго откладывали, даже если покажется, что на это не самый подходящий момент. Возможно, именно в этот день вы достигнете быстрых успехов в новых начинаниях и реализуете новые проекты.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Ночные светила подсказывают, что наилучшим образом будет решить задачу освобождения от долгов и сосредоточиться на ключевых вопросах как в домашней, так и в рабочей сферах. Возможно, времени на все дела не хватит, поэтому стоит мудро расставить приоритеты.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В эту пятницу приоритетно выбрать умеренный и спокойный ритм деятельности, чем заниматься переработками. Положительное влияние ночных светил сохраняется, но даже их влияние имеет свои пределы. Вечер можно использовать для ухода за собой.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Находитесь в центре событий, не отгораживайтесь от окружающего мира и людей. Общайтесь с близкими и друзьями, занимайтесь повседневными делами и осмеливайтесь попробовать что-то новое. Эта пятница не подходит для уклонения от трудностей.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Вас ожидают много неожиданных событий. Постарайтесь найти положительные стороны во всем, даже в трудных ситуациях. Сосредоточьтесь на задачах, которые требуют немедленного выполнения. В романтических отношениях доверьтесь своему здравому смыслу.