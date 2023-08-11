Четыре знака Зодиака, которые будут страдать по бывшим до конца своих дней

Некоторым знакам Зодиака практически невозможно отпустить партнера, даже если тот разбил им сердце

Любовный гороскоп, по словам астрологов, может рассказать о склонностях того или иного знака Зодиака. Некоторые из зодиакальных представителей больше, чем другие склонны страдать по бывшим партнерам.

По словам астрологов, не смогут забыть бывшего до конца своих дней четыре знака Зодиака – Скорпион, Рак, Весы и Овен. Об этом передает Pinkvilla.

Скорпион

Скорпионы — чувствительные души, которые держат свое сердце закрытым. Это собственники по своей природе, поэтому им трудно отпустить кого-то, кого они считают своим. Чрезвычайно влюбчивы и склонны цепляться за воспоминания о предыдущих отношениях, даже если они были нездоровыми. Гороскоп для Скорпиона на сегодня – на сайте.

Рак

Экспрессивный и сентиментальный знак. Часто создают прочные связи со своими партнерами и им трудно расстаться со старым. Могут пожалеть о своем решении разорвать отношения. Раков мучают угрызения совести, если они отпустят человека, который, по их мнению, был понимающим и заботливым несмотря на частые размолвки. Гороскоп для Рака на сегодня – на сайте.

Весы

Весы после расставания часто вспоминают прекрасные моменты и сильную эмоциональную связь с партнером, поэтому могут пожалеть, что отпустили свое бывшего(ую). Если новые отношения их не устраивают, то считают свое предыдущее решение по поводу личной жизни ошибочным. Гороскоп для Весов на сегодня – на сайте.

Овен

Даже если решение расстаться было их собственным, вскоре после разрыва Овен может испытывать чувство одиночества или пустоты. Этот знак нередко сожалеет о принятом решении и скучает по той эмоциональной связи, которая у него была с бывшим партнером. Гороскоп для Овна на сегодня – на сайте.

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