Августовское новолуние сулит непростой период в жизни трех знаков Зодиака

Накануне новолуния астрологи сделали предупреждение для Рака, Льва и Девы

В среду, 16 августа 2023 года в 12:38 по киевскому времени произойдет новолуние. Астрологи считают, что это событие может усложнить жизнь некоторым представителей зодиакального круга.

По словам астрологов, августовское новолуние принесет непростой период в жизнь трех знаков Зодиака – Рака, Льва и Девы. Об этом пишет Yourtango в гороскопе на 14-20 августа.

Рак

В период новолуние во Льве ваша неуверенность возрастет. Будет не хватать храбрости решиться на тот или иной поступок. Старайтесь смеяться над своим страхом, чтобы преодолеть любую трудность. Гороскоп для Рака на сегодня – на сайте.

Лев

Вы будете сомневаться в себе, однако постарайтесь не отчаяться окончательно. Дни будут наполнены унынием, важно научиться замечать прекрасное. Будущее будет вас пугать, но оно еще не наступило, незачем волноваться зазря. Гороскоп для Льва на сегодня – на сайте.

Дева

"Все потеряно": на такой мысли вы можете ловить себя в ближайшие дни. Будет хорошо, если вы не станете поддаваться панике, ведь трудности, с которыми вы столкнитесь, не являются катастрофическими. Перестаньте ждать трагедии, вам сразу станет проще жить. Гороскоп для Девы на сегодня – на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, жизнь каких знаков Зодиака в августе изменится к лучшему. Астрологи порадовали прогнозом на этот месяц.