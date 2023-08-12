Известный ясновидящий предрек свержение власти в рф: названы сроки

По прогнозу Макса Гордеева, в россии намечаются бунты

После быстрого мятежа руководителя ЧВК "Вагнера" евгения пригожина в россии готовятся к новым бунтам против президента россии владимира путина и всей нынешней власти кремля.

Об этом заявил украинский экстрасенс и мольфар Макс Гордеев, передает "Факты". По его словам, бунт не примет столь эмоциональный характер, как тот, который организовал основатель частной военной компании "Вагнер" евгений пригожин, но будет спланирован более грамотно.

"В течение двух лет будут попытки. Просто надо понять, что этот бунт был немного эмоциональный, а сейчас все скрупулезно планируется людьми", — сказал Гордеев.

Ясновидящий добавил, что небольшая группа россиян в настоящее время приступила к разработке стратегии осуществления своего плана свержения и способов реализации задуманного.

Ранее мольфар отметил, что "вагнеровцы" задумывались о ликвидации лукашенко и захвате власти в Беларуси. Согласно его словам, такие идеи и замыслы уже появлялись, однако их осуществление до сих пор представляется проблемным.