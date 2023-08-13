Гороскоп на 14 августа: удача улыбнется консервативным и тем, кто сделает приятное любимому человеку

В такие дни, как этот понедельник, необходимо проявлять больше скромности

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 14 августа, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи вам в этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Прекрасный день для восстановления отношений с теми, с кем возникли разногласия. Лучше воздержаться от поездок и путешествий, так как они могут не принести успеха, в то время как покупки будут весьма полезными. Любые обновления смогут поднять ваше настроение, но стоит избегать чрезмерных расходов. Добавим, что астрологи называют Овнов везунчиками августа.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Эффективный день, который принесет радостные известия, особенно для тех, чья деятельность связана с обработкой документов и ценными бумагами. Удачны создания важных отчетов, заключение сделок, получение кредитов и любые деловые переговоры.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вас будут беспокоить либо изменения в должности, либо новости связанные с предыдущим местом работы. В случае появления новых идей или целей, связанных с изменением профессиональной сферы, рабочего графика или заработной платы, имеет смысл рассмотреть возможность их реализации.

Рак (22 июня — 22 июля)

В этот день ночные светила находятся в неблагоприятной позиции. На горизонте могут возникнуть разногласия в отношениях, конфликты и ссоры. Рекомендуется воздержаться от критики в отношении партнера и не мешать близкому человеку быть самим собой.

Лев (23 июля — 23 августа)

В течение дня может возникнуть ряд случайностей, способных изменить ход событий. Важно смотреть на такие неожиданности с позитивной перспективой — как на возможность более точно определить свои приоритеты и улучшить свою жизнь. Потребуется активное участие и предприимчивость.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В это время события в мире стремительно изменяются, появляется возможность изменить свою жизнь к лучшему. Те, кто остается верен своим принципам в условиях меняющегося окружения, будут иметь удачу. Если идеалы воспринимать всерьез, они придадут силы и направят к конкретным достижениям.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Стоит уделить больше внимания своему физическому благополучию и внешнему виду, особенно в случае возникновения внезапной усталости. Проведение сеанса массажа, расслабляющей ванны и небольшой физической активности в течение дня помогут поднять настроение. К слову, в августе звезды обещают Весам богатство.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В последние время были предприняты значительные усилия для достижения поставленных целей, и это уже принесло первые обнадеживающие результаты. По мнению астрологов, стоит уделить немного времени для празднования этого важного события, чтобы обрести вдохновение для предстоящих свершений.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Лучше провести день в одиночестве или с теми, кто вам близок. Несмотря на появившиеся возможности для достижения успеха, в настоящее время ваше присутствие окажется более важным для тех, кто находится рядом. Вовремя предоставленная помощь способствует укреплению отношений и поднимет их на более высокий уровень доверия.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Идеальное время для знакомств, романтических моментов и свиданий. Для тех, кто находится в отношениях, настало время подарить своей второй половинке приятный сюрприз. Вечер стоит посвятить своему любимому человеку. В первой половине дня лучше заняться творчеством, физическими упражнениями.

Водолей (20 января — 19 февраля)

В этот день можно ожидать судьбоносных событий, а также встреч. Это идеальное время для принятия ключевых решений, общения и обмена опытом. Очень важно оценивать людей исходя из их поступков, а не исключительно по внешнему облику.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Следует проявлять большую скромность. Важно уменьшить количество разговоров о своих достижениях, не выставлять свои победы на показ и не возвышать себя над окружающими. Удача улыбнется тем, кто придерживается более традиционных взглядов на жизнь. Астрологи озвучивают для Рыб счастливый любовный гороскоп на август.