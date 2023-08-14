Пять знаков Зодиака ощутят на себе кармическое влияние "Черного" новолуния 16 августа

Кто-то встретится со своими страхами или странным поведением любимого человека

После сильного "Осетрового" полнолуния в августе наступает не менее значимое "Черное" новолуние в знаке Льва.

Согласно астрологии, в это космическое явление возможны загадочные события в сферах любви, финансов и внешности, пишет "Клубер". Одним из позитивных аспектов новолуния является его способность выявить ваши личные страхи и комплексы, а также позволить распознать тех людей, которые на самом деле питают недоброжелательные чувства по отношению к вам. Особенно бдительным нужно быть 5 знакам Зодиака.

Лев

Возможно, вы решите внести изменения в свой облик, включая прическу, или даже решитесь на смену имиджа. Новолуние может принести с собой эпизод страстной, но краткосрочной любви. Не следует ожидать из этой связи чего-то серьезного. Возможно, такие отношения даны вам с целью работы над улучшением самооценки. Гороскоп для Льва на сегодня узнайте на сайте.

Телец

Новолуния может оказать влияние на сферу любви. Например, вы можете принять решение начать совместное проживание с любимым человеком или выбрать квартиру, находящуюся ближе к его/ее месту жительства. Также вы можете решить вложить деньги в свое жилье. Гороскоп для Тельца на сегодня узнайте на сайте.

Весы

У вас есть шанс принять участие в событии или празднике, где возможно завести новые знакомства. Даже возникнуть какая-то интрига или роман среди ваших коллег. В целом, наступление новолуния предвещает вступления в группу людей с общими интересами. Для людей, склонных к творчеству, новолуния является благоприятным моментом, чтобы продвинуть себя в социальных сетях. Гороскоп для Весов на сегодня узнайте на сайте.

Рак

Возможно втягивание в необычные ситуации, связанные с заработками. Например, ваши доходы могут быть связаны с элементами магии, но с некоторым необычным подтекстом. Например, вы можете предлагать курсы питания, основанные на магическом мышлении или экзотических диетах. Однако будьте осторожны при рассмотрении такой инвестиции, так как существует риск потери средств. Гороскоп для Рака на сегодня узнайте на сайте.

Водолей

Возможны необычные события в отношениях с вашим партнером или супругом. Возможно, ваш объект любви будет выглядеть по-новому, возникнут странные обстоятельства, связанные с его профессиональной жизнью, карьерой. Также ваш партнер может внезапно решить продать дом или провести странный ремонт. Это может быть ситуация, когда, вернувшись домой, вы обнаружите голову оленя, висящую на стене вашей кухни. Гороскоп для Водолея на сегодня узнайте на сайте.

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