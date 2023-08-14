Новолуние 16 августа подарит трем знакам Зодиака человека, который изменит их жизнь: в кого попадет стрела Купидона

Это новолуние поможет некоторым знакам Зодиака найти любовь

В среду, 16 августа, пройдет "Черное" новолуние в знаке Льва, которое значительно повлияет на жизни многих знаков Зодиака. Вот только для одних этот период будет достаточно тяжелым, а для некоторых — очень светлым.

Астрологи отмечают, что троим знакам Зодиака это новолуние подарит встречу с человеком, который изменит их жизнь к лучшему. И такими счастливчиками стали Козероги, Овны и Весы.

Козерог

Вы найдете человека, которого хотите. Поэтому можете быть полностью спокойны. Не стесняйтесь; погрузитесь с головой в этот новый опыт и не оглядывайтесь назад! Есть большая вероятность, что вы останетесь с этим человеком навсегда. Главное оставьте свои профессиональные и деловые проблемы за дверью и не привносите их в ваши отношения.

Овен

Вы поймете, что это именно то, что вам сейчас нужно в жизни. Этот человек очарует вас, и вы влюбитесь. Важно, чтобы вы общались открыто с самого начала и говорили то, что ожидаете. После сложно что-то исправить. Поделитесь своими мыслями и постарайтесь найти как можно больше точек соприкосновения. Благодаря этому вы станете намного ближе друг к другу.

Весы

Случайная встреча с кем-то произойдет в это новолуние. Это вас удивит и немного встряхнет. Вы начнете смотреть на вещи совершенно по-другому. У вас будет так много общего с этим человеком. Однако из него получится не любовник, а друг. Это то, что вам сейчас так нужно. Наслаждайтесь этим и постарайтесь доверять этому человеку.

Ранее астрологи рассказали, у каких знаков Зодиака начнется "белая полоса" в жизни. Таких три счастливчика.