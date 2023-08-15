Августовское новолуние станет особенным для этих знаков Зодиака

Жизнь Девы, Козерога и Близнецов может измениться уже вскоре

Среда, 16 августа 2023 года – дата новолуния, которое произойдет в 12:38 по киевскому времени. Такое явление влияет на жизнь всех знаков Зодиака, считают астрологи, но особенно почувствует его трое из зодиакальных представителей.

По словам астрологов, августовское новолуние станет особенным для Близнецов, Девы и Козерога. Об этом передает Bustle.

Близнецы

Приготовьтесь к полной психологической перезагрузке. Настал момент, чтобы проверить себя. В это новолуние вы сначала измените свой взгляд на ситуацию, а затем и саму ситуацию. Возможны перемены в личной жизни. Гороскоп для Близнецов на сегодня – на сайте.

Дева

Смелая энергия этого новолуния заставит вас заглянуть внутрь свое подсознания. Вы расширите кругозор. Захочется отправиться в путешествие куда-нибудь подальше от дома. Или же увлечетесь новым для вас видом творчества. Гороскоп для Девы на сегодня– на сайте.

Козерог

В это новолуние выйдут на первый план темы, связанные с отношением и интимом. Прекрасный момент, чтобы освободиться от негативной энергии. Готовьтесь к романтическим приключениям и изменениям в личной жизни. Гороскоп для Козерога на сегодня – на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака ощутят "кармическое" влияние новолуния 16 августа 2023 года. Астрологи называют это новолуние "черным".