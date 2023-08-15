Забудьте про неприятности: новолуние 16 августа принесет трем знакам Зодиака успех и удачу

В день, когда произойдет новолуние, заканчивается плохая фаза для этих знаков

Новолуние 16 августа приносит в наши жизни как благоприятные события, так и не очень. Однако сегодня говорим только про хорошее. Энергия звезд и планет в этот период направлены только вперед, то поможет некоторым знакам Зодиака улучшить свою жизнь.

Астрологи называют новолуние 16 августа важным новым началом в жизни для некоторых знаков, ведь это событие даст им душевную силу и уверенность в себе. Гороскоп для Тельцов, Рыб и Скорпионов — далее.

Телец

Этот новый лунный цикл дает вам прекрасную возможность для личного роста. Вам нужно сосредоточиться на использовании этого потенциала. Сейчас прекрасное время для новых начинаний! Тем не менее, будьте осторожны, потому что могут быть ошибки. Поэтому хорошо все перепроверить и подумать, прежде чем действовать.

Рыбы

С этим новолунием вы получите новый источник энергии, который позволит вам достичь важной личной цели. Это не только решит проблемы, но и придаст уверенности в себе. За это время вы почувствуете себя готовым к новым вызовам. Оставайтесь верными тому, кто вы есть, и прислушивайтесь к своей интуиции.

Скорпион

Новолуние даст вам важные осознания и идеи, которые помогут вам двигаться вперед. Вы чувствуете себя смелее и менее уязвимым, чем обычно, что рождает желание перемен и готовность экспериментировать с новым. Новолуние — хорошее время для вас, если вы все еще ищете кого-то особенного.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака ощутят "кармическое" влияние новолуния 16 августа 2023 года. Астрологи называют это новолуние "черным".