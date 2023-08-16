Как по взмаху волшебной палочки: мечты этих знаков Зодиака обязательно сбудутся в конце августа 2023 года

Август будет временем роста и удовлетворения для этих знаков Зодиака

В августе 2023 года космические силы сойдутся таким образом, чтобы создадут условия для успеха и счастья некоторых знаков Зодиака. Если вы в списке счастливчиков, знайте — ваши мечты скоро осуществятся.

Астрологи отмечают, что до конца августа 2023 года те, кто родился под знаками Зодиака Стрельцов, Львов или Рыб, увидят, как сбудется одно из их самых сокровенных желаний. Гороскоп для счастливчиков — далее.

Лев

Ваша решимость придаст вам энергии и решимости, необходимых для преодоления предстоящих трудностей и достижения ваших целей. К концу августа Львы получат заслуженное признание за свои достижения в личной и профессиональной жизни. Также они смогут одержать победу над трудностями и реализовать свои амбиции.

Стрелец

Стрельцы, которые готовы пробовать новые вещи и сохранять непредубежденность, несомненно, почувствуют волнующий прилив счастья и радости в августе этого года. Этот этап будет отмечен рядом захватывающих путешествий, которые по-разному обогатят жизнь Стрельца. Они полностью раскроют свой потенциал, если предпримут смелые действия и с энтузиазмом примут новые возможности.

Рыбы

Вселенная благоволит к внутреннему размышлению, исцелению и избавлению от прошлого бремени, позволяя Рыбам освободить место для новых начинаний в своей жизни. Он привлечет положительную энергию и проявит свои самые сокровенные желания. В этом месяце у Рыб будет возможность больше узнать о себе и залечить старые раны.

Ранее "Телеграф" писал, что с 17 июня и до ноября начал властвовать ретроградный Сатурн. Он кардинально изменит жизнь двух знаков Зодиака.