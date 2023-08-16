Гороскоп на 17 августа: хорошее настроение поможет преодолеть все неприятности и зарядит положительной энергией

Сделайте для себя что-нибудь приятное в начале дня

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 августа, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В этот день визуализация своих желаний поможет ускорить их воплощение. Думайте о своих успехах, о конечном результате. Овнов ждет удачный день, чем бы они ни занимались. Проведите больше времени с близкими людьми: это зарядит вас энергией и поднимет настроение.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Удачный день, чтобы наладить свои личные отношения и заняться профессиональным ростом. Тельцам нужно будет проявлять активность, использовать свое обаяние и добиваться желаемого. Спрашивайте совета у близких, это поможет принять правильное решение, двигаться в нужном направлении. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Ваша любознательность и интерес к происходящему принесут свои плоды: вы получите ответы на давно волнующие вопросы или просто узнаете ценную информацию. Повышенная эмоциональность не даст сосредоточиться на работе, поэтому старайтесь меньше переживать и мыслите рационально.

Рак (22 июня — 22 июля)

Время подходит для подведения предварительных итогов, оценки сделанного. Подумайте о пути, который вы выбрали для достижения цели, внесите коррективы, если необходимо. Активные действия лучше отложить. Также звезды советуют Ракам не оставаться в одиночестве: ищите поддержку у близких. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Хороший день для решения финансовых вопросов и дел, связанных с деньгами. Можно поговорить с начальством о повышении зарплаты или о карьерном росте. Отношения с деловыми партнерами могут скоро перерасти в крепкую дружбу. Львам не стоит верить обещаниям 17 августа.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Многочисленные встречи, разговоры и обсуждения займут все ваше время. Будет казаться, что окружающие не оставляют вас ни на минуту. Девам следует проявлять твердость и уметь отказывать, если собственные дела страдают от такого чрезмерного общения. Проведите некоторое время в уединении.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Какое-то важное дело потребует всего вашего внимания и будет затруднительно контролировать остальные события. Полезно составить четкий план на день и не отвлекаться на второстепенные задачи. Старайтесь избегать сложных разговоров и не принимайте рискованные предложения.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Звезды советуют Скорпионам в первую очередь заняться сложными задачами. Запас энергии и боевой настрой позволят выполнить то, что раньше вам было не под силу. Есть шанс потратить крупную сумму на технику для дома или обновки для семьи. Не давайте в долг.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Работа в команде будет более продуктивной. Ищите помощников, старайтесь быть в компании единомышленников. Интуиция Козерогов подскажет, с кем лучше иметь дело. Используйте свой прошлый опыт, помните об ошибках. Есть шанс вернуть человека, который был вам дорог.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Важно следить за своими тратами и не расходовать деньги на сиюминутные прихоти. Звезды рекомендуют отложить покупки и не заниматься финансовыми вопросами. Козероги могут познакомиться с интересным человеком или продвинуться в решении сложного дела. Возможно начало романтических отношений. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

День достаточно благоприятный. Однако приготовьтесь к тому, что вас будут много критиковать, и мало хвалить. Водолеи могут познакомиться с каким-то приятным человеком или попасть в неожиданную ситуацию. События этого дня помогут по-новому взглянуть на ваши любовные отношения или деловое партнерство.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Отдайте предпочтение легкой приятной работе. Рыбам не стоит слишком напрягаться, лучше делать то, что вдохновляет и приносит удовольствие. Можно заняться планированием графика или разобраться на своем столе или в шкафу. Домашние дела также будут вам в радость.