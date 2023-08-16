Деньги будут идти к вам в руки: каким знакам Зодиака финансово повезет в сентябре

Близнецы, Весы и Стрелец могут готовить кошельки для прибыли, ведь первый месяц осени принесет им богатство

В сентябре некоторые знаки Зодиака могут улучшить свое финансовое состояние. Положение небесных тел складывается так, что их карьера и бизнес будут развиваться, а доходы расти.

Финансовый гороскоп на сентябрь 2023 года говорит о том, что с деньгами в этом месяце повезет трем знакам Зодиака – Близнецам, Весам и Стрельцам. Об этом передает Knowinsiders.

Близнецы

Астрологи обещают вам фантастический месяц с точки зрения здоровья, денег, карьеры, семьи и образования. Ваши труды будут вознаграждены отличными результатами. Звезды сулят продвижение по службе. Возможно получение наследства. Удастся накопить деньги. В доме воцарится гармония.

Весы

Ожидаются новые возможности для трудоустройства. На работе вы получите долгожданное вознаграждение. Вместе с тем, астрологи предупреждают о непредвиденных расходах, зато вы найдете новые способы экономии. Собственники бизнеса получат значительную прибыль в сентябре.

Стрелец

Этот месяц станет удачным для вашей карьеры. Новая должность, улучшения условий труда, повышение заработной платы: эти и не только приятные события предвещают Стрельцам звезды в сентябре. Вы получите признание и станете более уверенным в себе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каких знаков Зодиака удача будет сопровождать в течение последних месяцев 2023 года. Очень повезло тройке зодиакальных представителей.