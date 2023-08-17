Гороскоп на 18 августа: эта пятница будет успешной и откроет новые профессиональные возможности

Звезды советуют быть более активными, больше встречаться, интересоваться новыми вещами или идеями

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 августа, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Вам придется с самого утра бороться с приступами лени и апатии. Если хотите добиться поставленной цели, настраивайте себя на плодотворную работу, будьте активны, беритесь за важные задачи. Отстаивая свою точку зрения, делайте это вежливо, аргументированно, не обижайте ваших оппонентов.

Телец (21 апреля — 21 мая)

День обещает быть удачным для Тельцов. Многие сложные вопросы будут решаться в вашу пользу. Воспользуйтесь моментом и займитесь теми делами, которые раньше не удавались: 18 августа вы справитесь с ними вдвое быстрее. Также полезно работать в команде верных единомышленников. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Скорректируйте свой график и перенесите второстепенные дела на другое время. Спокойный расслабленный день поможет Близнецам сохранить хорошее настроение и почувствовать себя увереннее. Есть шанс удачно завершить ранее отложенные дела; это принесет вам чувство удовлетворения.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сложные или неприятные дела отложите на другое время, и посвятите день работе, которая вам хорошо знакома. Это поднимет вам настроение и позволит избежать перенапряжения. Также Ракам 18 августа следует меньше общаться. Вы будете меньше нервничать и раздражаться, работая в одиночестве. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сложная ситуация, в которой вы находились последнее время, может благополучно разрешиться. Стоит запомнить свой сон: в нем будет какая-то подсказка. Действуйте не спеша, обходите стороной все конфликты или жаркие споры. Уделите внимание своему самочувствию.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Проекты, над которыми вы упорно работали последнее время, начнут приносить прибыль. День подходит для решения финансовых дел, поиска дополнительного заработка. Возможно, что вы услышите известия, которые повлияют на вашу жизнь, и многое в ней изменят. Прислушивайтесь к тому, что говорят вокруг.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Проявляя свои лучшие деловые качества, Весы добьются всего, что запланировали. Важно выполнять свои обещания и не подводить тех, кто на вас рассчитывает. Общаться будет легко: вы можете уговорить или переубедить своего собеседника и найти компромисс в нелегком споре.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Дела, которыми вам приятно и легко заниматься, будут удаваться лучше всего. Постарайтесь найти в них вдохновение и заинтересовать окружающих. 18 августа Скорпионы могут познакомиться с авторитетными или влиятельными людьми, которые окажут поддержку в карьерном росте.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Чем больше вы двигаетесь, переезжаете и встречаетесь с разными людьми, тем удачнее сложится ваш день. Деловая активность поможет продвинуться в важных и сложных делах, а также принесет хороший доход. День подходит для исправления ошибок прошлого, наведения порядка в своей жизни.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Благоприятный для Козерогов день. Вам представятся прекрасные возможности добиться того, о чем вы давно мечтали. Обращайте внимание на происходящее вокруг, быстро реагируйте и принимайте решения. Знакомства этого дня вскоре могут перерасти в крепкую дружбу. Вечером займитесь спортом. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Хорошо провести этот день в обществе людей, которые вам близки и разделяют ваши интересы. Они могут дать ценный совет и поддержать вас в нужный момент. Не бойтесь сделать ошибку или неверный выбор: этот опыт пригодится вам в будущем. В личных отношениях больше доверяйте своей половинке.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Благоприятный и плодотворный день для Рыб. Благодаря высокой работоспособности, вам будет под силу закончить многие сложные проекты. Советы ваших близких будут полезны и помогут вам поменять отношение к какой-то ситуации. Не забудьте поблагодарить их и сказать теплые слова.