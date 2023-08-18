Свадебный марш вот-вот зазвучит: три знака Зодиака в сентябре могут сыграть свадьбу

В личной жизни Близнецов, Львов и Дев ожидаются серьезные перемены

Звезды обещают в сентябре некоторым знакам Зодиака финансовый успех. Другим же представителям зодиакального круга стоит сосредоточиться на личных отношениях, возможно, пора готовиться к свадьбе.

Любовный гороскоп на сентябрь-2023 говорит о том, что пожениться могут три знака Зодиака – Близнецы, Лев и Дева. Об этом передает Knowinsiders.

Близнецы

Расположение Юпитера принесет атмосферу мира и гармонии в ваш дом. Все прежние споры в семье разрешатся в этом месяце. Пары, которые хотят пожениться, могут осуществить свои планы именно в сентябре 2023 года. После свадьбы их любовь расцветет. Гороскоп для Близнецов на сегодня – на сайте.

Лев

В браке и семье все будет складываться прекрасно. Единственное, 24 августа, когда Меркурий войдет в ретроградную фагу, возможны ссоры и конфликты. Зато в этом месяце звезды обещают свадьбу Львам, которые давно готовы к женитьбе. Гороскоп для Льва на сегодня – на сайте.

Дева

В сентябре проявятся ваши родительские инстинкты. Семьям нужно больше проводить время с детьми. Сыграть свадьбу в этом месяце – отличная идея. Звезды располагаются удачно для тех, кто решил создать семью и завести детей. Гороскоп для Девы на сегодня – на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, с какими знаками Зодиака удача будет оставаться рядом до конца 2023 года. Таких везунчиков всего трое.