Эти три знака Зодиака могут стать настоящим кошмаром для женщин

Хотя Козерог, Телец и Рак обладают массой позитивных качеств, для некоторых женщин эти мужчины могут стать настоящим испытанием

Некоторые знаки Зодиака хорошо умеют создавать напряжение в отношениях. Мужчины, рожденные под этими тремя знаками, могут казаться кошмаром женщинам.

Как пишет spiritualify, Козерог, Телец и Рак могут действовать как токсический нервно-паралитический газ для женской психики. Они вызывают драму и слезы.

Козерог

Козерог, которым управляет Сатурн, заставит вас долго гадать. Поскольку он из тех мужчин, которые все хорошо обдумывают, прежде чем принять решение, он хочет как можно дольше оставаться в статусе необязательных отношений. Делая это, он забывает, что вы можете влюбиться в него за это время.

Если вы его любите, он больше всех будет испытывать ваше терпение и нервы. Он не перестанет проверять вас, пока вы не достигнете предела. Когда вы начнете выяснять отношения, он почувствует себя загнанным в угол и начнет излишне реагировать. Тогда вы, скорее всего, прекратите контакт.

Козерог склонен прыгать из крайности в крайность. Сначала он заставляет вас извиваться, как уж на сковородке, а потом плачет о вас. Если вы относитесь к типу женщин, которые точно знают, чего хотят, вам следует избегать Козерога как чумы.

Телец

Несмотря на то, что этим знаком управляет богиня любви Венера, не обманывайтесь. Упрямый Телец может исчерпать ваш эмоциональный запас, как никто другой. Этот очень практичный в жизни знак Зодиака совершенно неразумен, когда дело доходит до понимания того, как справляться с эмоциями других людей.

Он может быть романтичным, но только тогда, когда у него есть настроение. Если он не в настроении, он может своими словами разрезать вам душу как ножом. Телец может быть самым раздражительным человеком на планете. Для него может быть легче обидеть вас, чем признаться в любви.

В длительных отношениях с Тельцом женщина, чувствительная к критике и принимающая все близко к сердцу, почти наверняка переживет психологическую травму. Только если вы живете по принципу "в одно ухо вошло, из другого вышло", вы сможете найти общий язык с Тельцом. У вас будет с ним шанс, если вы не позволите его словам ранить вас.

Рак

Рак — чрезвычайно эмоциональный знак. Он находится под влиянием Луны и его чувствительность повышается в разные фазы лунного цикла. Иногда это может привести к эмоциональным вспышкам и драме в его личной жизни.

Считайте, что вам повезло, если этот мужчина влюблен в вас. Пока этот мужчина любит вас всем сердцем, будьте уверены, что он не покинет вас, несмотря ни на что. Если, с другой стороны, он не уверен в своих чувствах, это станет негативными эмоциональными качелями не только для него, но и для вас.

Если Рак не сможет взять свои эмоциональные проблемы под контроль, вам придется играть роль психиатра на протяжении большей части ваших отношений. В долгосрочной перспективе это истощит вас морально. Помогать кому-то – это хорошо, но посвятить всю свою жизнь решению чьих-то эмоциональных проблем – уже слишком. Если вы сами неустойчивая, чувствительная и не очень сильная женщина, то вам следует держаться подальше от мужчины-Рака, потому что он может стать кошмаром для вашей психики.

Раньше мы рассказывали, представители каких зодиакальных знаков могут смело использовать новые возможности на следующей неделе. Силы Вселенной благоприятствуют любым новым начинаниям этих трех знаков Зодиака.