В двери этих трех знаков Зодиака в сентябре постучит прошлое

Чтобы прошлое не застало врасплох, нужно быть готовым к любым неожиданностям

Астрологи прогнозируют, что сентябрь 2023 принесет встречу с прошлым людям, рожденным под определенными знаками. Представители этих трех знаков Зодиака в сентябре могут сыграть свадьбу. А Водолеи, Овны и Близнецы будут вынуждены столкнуться с этим вызовом, хотят они того или нет.

Портал spiritualify отмечает, что мы должны оставлять прошлое в прошлом, чтобы жить здесь и сейчас. Тем не менее оно способно проникнуть в настоящее, удивить нас, когда мы меньше всего этого ожидаем, и даже принести положительные результаты.

Водолей

Некоторые события из вашего прошлого будут преследовать вас и бросать вызов. Однако вы будете полны энергии и уверенности — нет ничего, что вы не сможете сделать. Если вы обращаетесь за поддержкой к родным и близким, будьте готовы к их несогласию по каким-то вопросам, чтобы не создать конфликт. Главное — действовать самостоятельно, осторожно и быть гибким.

Будьте честны и искренни с собой. Бывают моменты, когда все мы чувствуем меланхолию и склонны вязнуть в своих страданиях. Причину этого можно найти в своем прошлом, которое нужно отпустить! Даже если обстоятельства могут казаться другими, поймите, что унывать — это нормально. Может потребоваться некоторое время, чтобы смириться с прошлым и отойти от него. Не судите себя, если вы не всегда оправдываете ожидания.

Овен

В течение сентября вы столкнетесь с давно забытыми воспоминаниями, которые вы отлично до сих пор скрывали от внешнего мира. Вы отвлекаете внимание людей от себя, пытаясь скрыть правду о происходящем. Вы научились контролировать и подавлять свою печаль, и это хорошо. Но в следующем месяце вам придется наконец-то признать свои эмоции и поделиться ими.

Вопрос в том, почему все это повторяется? Пора сделать шаг назад и признать, что меланхолия является частью жизни, но она не должна определять, кем вы являетесь или как вы живете. Вас не определяет ваша печаль, и даже если сегодняшний день может быть трудным для вас, знайте — это не продлится вечно. Сохраняйте спокойствие, и вы справитесь с этим без проблем.

Близнецы

Хотя вы осознаете разницу между прошлым и настоящим, уныние не исчезает просто так. Однако вы знаете, что можете справиться с этим и что это только временно. Даже самые темные времена когда-нибудь закончатся. В жизни мы все чувствуем взлеты и падения и падения иногда могут быть наполнены только чистой грустью.

Когда вы чувствуете подавленность, может быть приятно знать, что вы не одиноки. Есть люди, которые поддерживают и понимают. Вы можете преодолеть эту фазу так же, как вы преодолевали другие в прошлом. Депрессия — это естественное состояние, которое испытывает каждый человек в определенный момент своей жизни, но он не должен определять, кем вы являетесь. Смотрите в будущее и не забывайте, что все будет лучше.

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