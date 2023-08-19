Гороскоп на 20 августа: хорошее время, чтобы отдохнуть и заняться приятными делами

Перед принятием решения прислушайтесь к своему внутреннему голосу

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 августа, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Посвятите день расслабляющему отдыху, встречам с друзьями. Планировать что-то серьезное на этот день звезды не рекомендуют: у вас не хватит настойчивости и энергии, чтобы довести начатое до конца. Ваше отношение к некоторым людям или ситуациям может в корне измениться.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Проведите выходной пассивно, восстановите силы и запас энергии. День, посвященный чтению или просмотру фильмов, будет наилучшим решением для Тельцов. Важные дела, намеченные на 20 августа, будут продвигаться очень тяжело, поэтому лучше их перенести на следующую неделю. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Ваши родные будут ждать от вас участия и помощи в каких-то домашних делах. Если вы устали и не расположены заниматься этими вопросами, честно им об этом скажите, чтобы не обидеть. Близнецам полезнее уделить время занятиям, которые доставляют им удовольствие и поднимают настроение.

Рак (22 июня — 22 июля)

Чтобы укрепить отношения с любимыми людьми, проведите этот день вместе. Сходите в гости, займитесь легкой работой в саду, приготовьте вместе что-нибудь необычное. Такое времяпрепровождение поможет снять стресс и добавит вам сил. Общение 20 августа будет доставлять Ракам удовольствие. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Чтобы приманить перемены в свою жизнь, займитесь уборкой квартиры, разложите все по местам, наведите чистоту и порядок. Так вы поднимите себе настроение и понизите уровень тревожности. День, проведенный в уединении, поможет Львам многое переосмыслить и отдохнуть от утомительного общения.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Благоприятный день для Дев: можно посвятить его пассивному отдыху или активно поработать. В любом случае вам будет сопутствовать хорошее настроение и удачное стечение обстоятельств. Также подходящее время для решения финансовых вопросов, для поиска дополнительного дохода.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Наиболее удачной будет первая половина дня. На утро можно планировать важные встречи или трудный разговор. Весам удастся благополучно разобраться со всеми проблемами и оставить время для отдыха. Возможны мелкие неприятности ближе к вечеру, но они будут непродолжительными.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Подумайте о своих приоритетных целях, о путях, которыми вы идете к ним. Возможно настало время переосмыслить прошлые планы, скорректировать их или составить новые. Скорпионам предстоит принять важное для них решение, которое повлияет на многие будущие события. Взвесьте все риски и возможности.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Держите под контролем происходящее вокруг вас, прислушивайтесь к новостям. Звезды советуют закончить начатые дела, выполнить свои обещания, заполнить старые квитанции, давно ждущие своего часа. Новые крупные проекты и неотложные задачи ожидают Стрельцов в начале недели.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Не бойтесь взяться за какое-нибудь сложное дело или необычную задачу. Козерогам повезет и звезды будут на их стороне. Возможно начало новых романтических отношений. Проявляйте осторожность, если этот человек связан с вашей работой: роман может раскрыться и доставить неприятности. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

День плодотворный и загруженный важными делами. Настройтесь на деловой лад и проявите упорство, чтобы успеть завершить все намеченные дела до вечера. Однако звезды рекомендуют Водолеям заниматься только старыми или уже начатыми делами, а новые проекты отложить на потом.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Чем бы Рыбы ни занимались, им будет сопутствовать успех. Не бойтесь делиться планами и мыслями с близкими людьми: они вас поддержат и дадут полезный совет. В личных отношениях стоит проявить больше инициативы, обсудите с партнером общие планы, откровенно поговорите.