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Гороскоп на 21 августа: отличный день, чтобы начать новую неделю энергично и продуктивно

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Гороскоп на 21 августа 2023 года
Гороскоп на 21 августа 2023 года. Фото Getty Images

Стройте планы, решайте рабочие задачи и не забывайте о близких в этот день. С помощью астрологических подсказок он сложится наилучшим образом

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 21 августа. Узнайте, что приготовили звезды представителям зодиакального круга в этот понедельник и как провести день, чтобы привлечь в свою жизнь удачу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Первый день новой недели зарядит вас энергией и позитивом. В рабочих делах может царить хаос, но вам удастся расставить все по своим местам. Ожидайте в этот день важные встречи, которые могут изменить вашу жизнь. Вечером вы почувствуете усталость, поэтому найдите возможность восстановить силы.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Понедельник неожиданно подарит время для релакса и отдыха. Стоит собрать близких и друзей и отправиться на прогулку или организовать совместную спонтанную поездку. Ловите последние дни лета, наслаждаясь ими. Впереди вас ждет много работы, поэтому цените беззаботные мгновения.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня на связь выйдет человек, о котором вы вспоминали на днях. Разговор может быть болезненным, но вы сможете разрешить ситуацию, которая долго вас беспокоила. День предвещает гору работы и общения с коллегами и начальством. Важно сохранять самообладание и не поддаваться негативным эмоциям. Кстати, Близнецам невероятно повезет на этой неделе.

Рак (22 июня — 22 июля)

Отличный способ начать новую неделю – привести в порядок как голову, так и ваше жилище. Генеральная уборка и разбор гардероба не повредят. Такие занятия помогут отвлечься и настроиться на ясный лад. Ближе к вечеру освободиться время для общения с родными, вы получите приятные эмоции рядом с ними.

Лев (23 июля — 23 августа)

Понедельник вы посвятите своей второй половине. Вместе с партнером вы сможете отдохнуть и обсудить совместные планы на будущее. Астрологи советуют оставаться честным, ничего не скрывать и прямо озвучивать собственные желания. Возможно, сегодня ваша пара примет судьбоносное решение.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Этот понедельник придется посвятить вопросам здоровья и самочувствия. Не исключено, что помощь понадобиться ваши близким. Вы поспешите к ним на помощь, поэтому запаситесь терпением. День может быть не из легких, но помните, что все плохое когда-то заканчивается.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Готовьте кошелек для денег. Сегодня вам вернут долги, а начальник обрадует новостью о повышении доходов. Те, кто занимаются бизнесом, могут найти возможности для увеличения прибыли. Будьте предельно внимательны при подписании документов.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Неделя начнется довольно тяжело для вас. Не бойтесь обращаться за поддержкой к близким людям. Друзья найдут слова, которые вам нужны сейчас. Физическая активность поможет привести в тонус не только тело, а и мысли. Займитесь работой или хобби, чтобы вернуть сосредоточенность.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Атмосфера на работе будет продуктивной. С коллегами могут возникнуть споры и дискуссии, но ваши аргументы команда примет во внимание. Не бойтесь предлагать идеи коллективу, одна из них принесет желанное развитие в карьере. Смело стройте планы на эту неделю, чтобы расти в профессиональном плане. К слову, звезды сулят Стрельцам богатство в 2023 году.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День будет распланирован по минутам. Грядут разъезды и много звонков. Старайтесь чаще поглядывать на часы, чтобы не опоздать на важные деловые встречи. Во второй половине дня освободится "окно" для семьи, обязательно не игнорируйте эту возможность. Досуг с детьми и родными наполнит вас позитивом.

Водолей (20 января — 19 февраля)

В этот понедельник вы услышите хорошую новость. Ваша жизнь может измениться кардинально, готовьтесь к новой главе. Сегодня вы сумеете соблюсти баланс сил, распределив их между работой и личной жизнью. Если рядом будут близкие и любимые люди, вы свернете горы.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Ожидается насыщенный день. Будет много общения, знакомств, планов и эмоций. Активную первую половину дня стоит сбалансировать более спокойным времяпровождением вечером. Побудьте наедине со своими мыслями, чтобы подумать о будущем. К тому же, астрологи обещают счастливое окончание этого года для Рыб.

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