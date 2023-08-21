Астролог рассказал, когда путин лишится власти в россии: "Свергнут сразу же"

Как только путин потеряет власть — война закончится, считает астролог

Наверняка среди желаний многих украинцев есть одно достаточно жестокое — это скорейшая смерть российского диктатора путина, который развязал кровопролитную войну на территории Украины. Увы, когда это случится мы не знаем, однако астролог Влад Росс увидел, когда президент рф лишится власти, что станет огромным шагом к окончанию войны.

В комментарии Главреду астролог отметил, что ключевым событием для свержения путина с поста президента будет потеря Крыма. При чем, достаточно будет того, что наши ребята из ВСУ только подойдут к границам полуострова.

"Когда украинская армия подойдёт к Крыму, в Москве случится переворот, в результате которого путин потеряет власть. На том и закончится война", – подчеркивает Влад Росс.

Что касается дат, когда же это случится, астролог называет конец августа и сентябрь. Астролог называет этот период лучшим временем, чтобы возвращать Крым.

Верить прогнозам астроэкспертов – личное дело каждого. Всегда подходите к озвученной информации такого плана критически. К примеру, ранее Влад Росс ошибся с прогнозом по Крыму, который якобы должен был быть освобожден еще весной 2023 года.