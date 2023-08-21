Гороскоп на 22 августа: кого-то ждут приятные и полезные знакомства, а кого-то - незапланированный доход

Будьте в этот вторник активнее, проявляйте инициативу, предлагайте интересные идеи

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 22 августа, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В первой половине дня лучше решать сложные вопросы, которые требуют активных действий или высокой концентрации. Если у вас будет четкий план на этот день, то не придется расходовать время и энергию зря. Звезды советуют Овнам хорошо обдумывать свои слова, не торопиться с ответом.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Вы можете получить очень важные известия, которые повлияют на вашу жизнь. Прислушивайтесь к разговорам, не пренебрегайте советами или предложениями. В рискованных делах удача будет на вашей стороне, не бойтесь принимать вызовы Вселенной. Снять стресс поможет активная тренировка. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Придется потратить много драгоценного времени на мелкие рутинные дела или разговоры. Поэтому вам сложно придерживаться четкого плана, все время придется подстраиваться и заниматься не тем, на что вы рассчитывали. Однако эти неожиданные события дадут Близнецам импульс двигаться вперед.

Рак (22 июня — 22 июля)

Вам захочется общения и встреч, поэтому лучше всего провести день в теплой компании близких друзей или единомышленников. Знакомства 22 августа будут не только приятными, но и полезными для вашей дальнейшей работы. Чтобы не пожалеть о сказанном, тщательно обдумывайте свои ответы. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Отдайте предпочтение делам, которые вызывают интерес или вдохновляют вас двигаться вперед. Решительный настрой Львов будет замечен начальством и возможно получение поощрения. Мнение окружающих может быть вам полезным, прислушивайтесь к замечаниям или советам.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Если вы ищете подработку или дополнительный заработок, прислушивайтесь к разговорам и советам, которые вам дадут. Звезды говорят, что 22 августа Девы могут добиться впечатляющих результатов и достичь цели, к которой они так давно шли. Делайте перерывы, чтобы сохранить высокую работоспособность.

Весы (24 сентября — 23 октября)

День обещает быть активным и загруженным. Весам необходимо быстро решать все возникающие вопросы, стараться закончить все, что накопилось за последнее время на их рабочем столе. В сложной ситуации вам поможет новая информация или сведения, которые вы услышите от окружающих.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Вам предстоит принять важное решение, которое будет иметь долгосрочные последствия. Советы близких или друзей помогут принять правильное решение. Будьте на виду у начальства 22 августа, проявляйте активность: это поможет в вашем продвижении по карьерной лестнице.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

День подходит для начала нового проекта, сложных переговоров или доработки всех деталей дела. Если вы будете следовать своему плану, то успеете закончить многое и сохраните энергию на вечер. Не бойтесь отказываться от устаревших вещей или взглядов. Тогда вам откроются новые возможности.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В работе обращайте внимание на мелкие детали: они могут сыграть решающую роль. Звезды советуют не отступать от своих планов и следовать ранее намеченному пути. Упорство Козерогов будет вознаграждено: их проект начнет приносить хороший доход. Не забывайте об отдыхе и перерывах. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Если вам удастся быть в центре событий, проявить себя с лучшей стороны, то ваша активность будет замечена руководством. Знакомство с влиятельными людьми поможет некоторым Водолеям получить повышение в должности. Генеральная уборка в доме приведет в порядок ваши мысли и успокоит нервы.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Перед вами откроются новые удачные возможности, которыми надо быстро воспользоваться. Если отложить на потом принятие решения, то обстоятельства изменятся, и шанс будет упущен. 22 августа можно экспериментировать или принимать рискованные предложения: удача на вашей стороне.