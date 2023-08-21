Берегут каждую копейку: названы самые экономичные знаки Зодиака

Водолей, Козерог, Весы, Дева и Телец умеют накапливать деньги, как никто другой

Некоторых знаков Зодиака астрологи называют более экономными, чем других. Пять из зодиакальных представителей берегут каждую копейку и умеют наращивать накопления.

По словам астрологов, самые экономные знаки Зодиака — Водолей, Козерог, Весы, Дева и Телец. Об этом передает Bustle.

Козерог

Целеустремленный знак Зодиака, который умеет хорошо обращаться с деньгами. Наслаждаются тем, как растут их банковские счета. С легкостью могут затянуть свой кошелек, даже если есть возможность позволить себе потратить немного больше на хорошие вещи.

Водолей

Эксцентричные личности Водолеев могут говорить об обратном, но этот знак хорошо осведомлен о динамике доллара. Воздушные знаки считаются гуманистами Зодиака и поэтому, вероятно, осознают, как может изменить жизнь с помощью финансов.

Дева

Земной знак – Дева — от природы прагматичен во всех смыслах этого слова. Их организованные умы настроены на планирование. Девы не могут полностью расслабиться, пока не накопят приличную сумму сбережений.

Телец

Астрологи советуют Тельцам не позволять их стремлению к роскоши и богатству обманывать их. Земной знак ценит стабильность больше всего на свете. Конечно, они не против тратить деньги уход и посещение новых заведений, но лишь тогда, когда уверены в своих накоплениях.

Весы

Весы – символ баланса — умеет и много работать, и много играть. Не боятся отдать кругленькую сумму на винтажную сумку или пару дизайнерских туфель. Но их стремление к балансу поможет им остановить себя от ненужных растрат.

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