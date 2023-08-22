Гороскоп на 23 августа: кому-то придется нарушить свои планы, а некоторым повезет с деньгами

В эту среду уделите время близким людям и не бойтесь прямо озвучивать свои желания

Издание "Телеграф" размещает гороскоп для всех знаков Зодиака на среду, 23 августа. Узнайте, что приготовили звезды представителям зодиакального круга в этот день и какие астрологические подсказки помогут привлечь удачу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В среду будьте готовы к нарушению всех планов из-за непредвиденных событий. На работе могут возникнуть трудности. Звезды советуют прислушиваться к интуиции и идти на компромиссы. Вечером найдите возможность для отдыха, чтобы восполнить запасы энергии и привести собственные мысли в порядок. Зато звезде вскоре обещают Овнам богатство.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Приближается середина недели, и вы почувствуете упадок сил, усталость и желание сбавить темп. Постарайтесь выделить время на общение с близкими. Досуг в семейном кругу подарит приятные эмоции и веру в лучшее. Не бойтесь обращаться за помощью к тем, кому вы дороги, эти люди вас не подведут.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Этот день неожиданно принесет вам прибыль. Возможно появление новых возможностей для заработка, не упустите свой шанс. Не исключено, что сегодня вам вернут долг, потратьте эти деньги с умом. Учитесь распоряжаться финансами, чтобы и накопить сбережения, и не ограничивать себя в необходимых расходах.

Рак (22 июня — 22 июля)

Среда будет наполнена общением, знакомствами, прогулками, звонками и впечатлениями. Вас окружают разные люди, не стоит доверять каждому. Прислушивайтесь к тому, что говорят между строк, чтобы лучше понимать отношение людей к вам. В вечернее время проведите время наедине с собой, к примеру, отправитесь на пробежку.

Лев (23 июля — 23 августа)

В этот день ваше внимание будет сосредоточено на личной жизни. Грядут серьезные перемены, которые выведут вас с партнером на новый уровень отношений. Смело озвучивайте свои желания и цели. Любовь можно построить только на доверии и откровенности, ваш партнер ответит вам взаимностью.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Звезды обещают вам нахождение подработки или безвозмездной финансовой помощи от человека, который вас хорошо знает. Улучшение материального состояния позволит задуматься о планах на будущее и заняться тем, о чем вы мечтали. Верьте в свои силы и не ленитесь, чтобы добиться желаемого. В сентябре Девам астрологи прогнозируют море любви и романтики.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Ожидается активный и насыщенный день как на работе, так и дома. С коллегами могут возникнуть споры, но ваше обаяние позволит разрешить любую конфликтную ситуацию. Могут поступить выгодные предложения, но стоит над ними хорошо подумать прежде, чем соглашаться. Вечером вас ждет отдых, но не пассивный.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Произойдут незапланированные события, на связь выйдут люди, о которых вы давно ничего не слышали. Даже если ваши планы будут сорваны, не поддавайтесь панике, а берите контроль над обстоятельствами в свои руки. День не из легких, но ближе к вечеру вы облегченно выдохните и отодвинете рабочие дела.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня вам предстоит принять важное решение, которое может изменить вашу жизнь, а еще повлияет на самое близкое окружение. Стоит оценить все риски, сформулировать вашу цель и уже потом обсуждать планы с семьей. Астрологи советует провести время на природе, там всегда думается легче.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Неожиданно среда осчастливит вас релаксом и отдыхом. Возможно, вы отправитесь в новое заведение или даже организуете небольшую поездку вместе с лучшими друзьями. Насладитесь последними днями лета, ведь впереди вас ожидает много работы. Запасайтесь позитивом на будущую осень.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Вопрос, который давно вас беспокоил, в эту среду получит ответ. Информация заставит вас задуматься, поэтому важно располагать рациональные аргументами, а эмоции несколько отодвинуть на второй план. Общение с другом поможет настроиться на положительный лад. А вот в сентябре, по словам астрологов, в жизнь Водолеев постучит прошлое.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Среда сулит гору рабочих задач, деловых встреч и коммуникаций, но вашей энергии хватит на все это. Утром выберете наряд, который не только удобен для вас, а и дарит хорошее настроение. Во второй половине дня возможно изменение планов. Даже если вы будете расстроены, позже поймете, что все к лучшему.