Ссоры и стрессы: три знака Зодиака, на которых больше всего повлияет ретроградный Меркурий

Во время ретроградности планеты этим зодиакальных представителям будет непросто

Период ретроградного Меркурия продлится с 23 августа по 15 сентября 2023 года. В астрологии считается, что в это время представители зодиакального круга могут сталкиваться с проблемами и неприятными ощущениями.

По словам астрологов, больше всего ретроградную фазу Меркурия прочувствуют три знака Зодиака – Дева, Близнецы и Стрелец. Об этом сообщает Bustle.

Дева

Вы ощутите на себе гнев ужасного ретроградного Меркурия. Космическое событие происходит в вашем знаке. Кроме того, постоянные недопонимания и различные задержки в делах невыносимым для перфекционистов Дев. Тяжело быть Девой весь год, а во время ретросезона Меркурия стресс усиливается в десять раз. Гороскоп для Девы на сегодня – на сайте.

Близнецы

Ваш знак, связанный с общением, окажется под сильным влиянием ретроградного Меркурия. Неудачные сообщения в мессенджерах и потеря веток электронной почты — не единственные головные боли, с которыми придется столкнуться. Астрологи не исключают мелкие неприятности, к примеру, вы можете поссориться с близким человеком или забыть заплатить за квартиру. Гороскоп для Близнецов на сегодня – на сайте.

Стрелец

Ретроградный Меркурий всегда превращает путешествия в кошмар, а именно с этим связан огненный знак. Стрельцам и их жажде приключений, скорее всего, придется пострадать в эти дни. Гороскоп для Стрельца на сегодня – на сайте.

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