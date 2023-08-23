Августовское "голубое" полнолуние кардинально изменит жизнь четырех знаков Зодиака

Тельцу, Деве, Льву и Рыбам в конце месяца будет непросто, а все из-за полной Луны

В августе ожидается не только сезон ретроградного Меркурия, а и "голубое" полнолуние, которое произойдет в 04:35 по киевскому времени 31 августа. Особенно это событие повлияет на жизнь четырех знаков Зодиака.

По словам астрологов, августовское полнолуние будет драматичным для Тельца, Девы, Льва и Рыб. Небесное явление сулит перемены в жизни этих зодиакальных представителей, пишет Bustle.

Телец

В это полнолуние вам придется пересмотреть, кого вы считаете своими друзьями. Пришло время отфильтровать список друзей как онлайн, так и в реальной жизни. Начинается новая глава для вас, но нужно быть осторожнее при выборе своего окружения. Гороскоп для Тельца на сегодня – на сайте.

Лев

"Голубая" Луна станет для вас эмоциональными американскими горками. Может произойти серьезный поворот событий, который коснется романтических отношений и финансов. Не исключено, что вы возьмете на себя ответственность за конкретный финансовый вопрос, который давно назревал. Астрологи советуют пересмотреть инвестиции и финансовые цели. Гороскоп для Льва на сегодня – на сайте.

Дева

В ваших отношениях может возникнуть напряженность. Воспринимайте это полнолуние как напоминание о том, что нужно оставаться сильным, чтобы преодолеть конфликты. Вы можете столкнуться с дисбалансом и несбывшимися ожиданиями. Гороскоп для Дев на сегодня – на сайте.

Рыбы

Августовское полнолуние ударит по вашей самооценке. Придется бросить вызов самому себе. Стоит научиться терпению и понимаю, что не все получается с первого раза. Любая внутренняя работа, которую вы проделаете, поможет вам лучше контролировать свое будущее. Гороскоп для Рыб на сегодня – на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака стоит готовиться к ссорам и стрессам. На их жизнь особенно повлияет сезон ретроградности Меркурия.