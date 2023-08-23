Можно расслабиться: на эти три знака Зодиака ретроградный Меркурий влияет меньше всего

Тельцы, Козероги и Рыбы справятся со всеми коварствами ретроградного Меркурия

С 23 августа по 15 сентября 2023 года планета Меркурий пребывает в ретроградной фазе. Астрологи считают, что это непростой сезон для всех знаков Зодиака, но меньше всего повлияет на трое представителей зодиакального круга.

По словам астрологов, легко пройдут сезон ретроградного Меркурия три знака Зодиака – Телец, Козерог и Рыбы. Об этом пишет Bustle.

Телец

Ваша приземленность поможет вам пройти сезон ретроградного Меркурия без лишних стрессов. Практичный характер Тельцов защитит их от хаоса. Никакие путаницы в общении или технические истерики не смогут нарушить вашу дзен-атмосферу. Гороскоп для Тельца на сегодня – на сайте.

Козерог

Спокойному, хладнокровному и собранному Козерогу тоже не о чем беспокоиться, пока Меркурий будет оставаться ретроградным. Ваша практичность и целеустремленность не позволят потерять землю под ногами. Пока все оплакивают нарушенные планы, вы прокладываете новые курсы и адаптируетесь к изменениям. Гороскоп для Козерога на сегодня – на сайте.

Рыбы

Несмотря на все проблемы в сезон ретроградного Меркурия, вы сможете извлечь максимальную выгоду из ситуации. Более того, Рыбы смогут убедить в своих взгляд любое окружение. Гороскоп для Рыб на сегодня – на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака повезло меньше. Ретроградный Меркурий сулит этим людям ссоры и трудности.