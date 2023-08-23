Гороскоп на 24 августа: кого-то ждет удачный шопинг, а кто-то найдет новый источник дохода

Хорошее время для планирования и обдумывания путей достижения своих целей.

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 августа, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В рабочих вопросах вам нужно больше внимания уделять мелочам, расставлять акценты. Некоторые дела будут решаться без вашего участия, так что не стоит тратить на них слишком много энергии. Лучше сохраните силы на вечер и устройте с друзьями вечеринку: вам не хватает ярких эмоций.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Постарайтесь закончить все важные дела в первой половине дня. Время, проведенное с любимыми людьми вечером, подарит вам радостные эмоции и поднимет настроение. Займитесь вместе домашними хлопотами, приготовьте особенный ужин. Поход по магазинам 24 августа будет удачным. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Окружающие будут вам благодарны за поддержку и дельные советы: проявите участие, помогите тем, кто в этом нуждается. Больше внимания уделяйте мелким деталям. Это впечатлит начальство и поможет вам более эффективно решать рабочие вопросы. Не оставайтесь вечером в одиночестве, сходите в гости.

Рак (22 июня — 22 июля)

Все сложные задачи Ракам нужно решать интуитивно. Решения, принятые быстро, будут правильными и позволят вам воспользоваться счастливым стечением обстоятельств. Уборка дома и наведение порядка вернет вам душевное равновесие и поднимет настроение. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Удачный и плодотворный день. Будьте настойчивее, добивайтесь своего и проявляйте активность, тогда у вас все получится. Есть шанс получить выгодное финансовое предложение. Также не стоит забывать о своем самочувствии: лягте спать пораньше, чтобы восстановить запас энергии.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Идеи или планы, которые придут Девам в голову 24 августа, помогут им получить неплохой финансовый доход в будущем. Уделите время близким людям, проведите вечер вместе, откровенно поговорите. Сделайте себе небольшой подарок, купите то, о чем давно мечтали: это поднимет вам настроение.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Общение в этот день поможет узнать необходимую информацию или убедить важного собеседника в вашей правоте. Домашние дела ждут своего часа, так что Весам полезно найти время и навести в квартире порядок. Это улучшит ваше настроение и укрепит отношения с домочадцами.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сосредоточьтесь на работе, не отвлекайтесь на пустяки, иначе не сможете закончить свои дела в срок. Советы посторонних могут сбить вас с верного пути, поэтому пользуйтесь только своим опытом и знаниями. Вечер полезно провести в семейном кругу, пообщаться, спланировать будущие совместные дела.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Удачный день, когда вы увидите много новых возможностей и интересных вариантов. Проявляйте активность, используйте свои шансы добиться желаемых результатов. Прислушивайтесь к интуиции, она подскажет верный ответ. Крупные покупки Стрельцам лучше отложить на другой день.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваше обаяние поможет в общении: вы сможете очаровать любого и добиться своей цели в переговорах. Козероги способны быстро улаживать конфликты или ссоры, и примирять даже самых несговорчивых спорщиков. Звезды обещают вам сюрпризы, будьте готовы к неожиданностям. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

День подходит для корректировки планов и обдумывания новых ориентиров. Возможны важные встречи с людьми, которые повлияют на вашу жизнь или изменят некоторые взгляды. Если Водолеи чувствуют прилив энергии и желание действовать, то можно начать новый проект: звезды вас поддержат.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Вам в этот день звезды рекомендуют начать изучение чего-то нового, получить интересную информацию, которой вы раньше не знали. Идеи, посещающие Рыб, могут принести неплохую прибыль в будущем, поэтому не поленитесь их записать. Больше общайтесь с незнакомцами или новыми приятелями.