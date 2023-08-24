Гороскоп на 25 августа: хороший день для романтических свиданий, но стоит отложить дальние поездки

Некоторым знакам Зодиака пришло время переходить от планирования к действиям

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 25 августа, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи вам в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Энергия, излучаемая ночными светилами, обладает высокой созидательной силой. Все ваши новые начинания имеют потенциал для успешной реализации. Важно не спешить с развитием событий. Соблюдайте максимальную концентрацию и спокойствие, чтобы максимизировать свою продуктивность и успешно справиться с разнообразными задачами. Добавим, что астрологи называют Овнов везунчиками августа.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Необходимо прекратить только говорить и начать действовать. Ночные светила излучают положительную энергию. Этот день идеально подходит для трудовых усилий, развлечений и поисков любви. Пришло время для эмоционального бума и получения ярких впечатлений.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Ожидается насыщенный эмоциями день. Основным источником позитива будет общение. Важно не допустить, чтобы эмоции полностью контролировали ваше мышление. Внутренний голос сердца может быть полезным, однако полагаться на него не следует.

Рак (22 июня — 22 июля)

Астрологи советуют следовать потоку событий, а не противостоять ему. Следует избегать слишком необдуманных решений, так как более мудро в этот день быть терпеливым. Не рекомендуется вмешиваться в дела других, обсуждать болезненные темы или показывать свои достижения.

Лев (23 июля — 23 августа)

Вы столкнетесь со сложным выбором. Возможно, придется принять судьбоносное решение – либо в области личных отношений, либо в сфере карьеры. Нельзя позволить себе бездействовать. Требуется собрать все силы и продолжить двигаться вперед.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Посвятите время укреплению семейных связей: посещайте интересные места вместе с детьми, устраивайте романтические свидания с партнером и навещайте родителей. Вероятность успешного продвижения в работе довольно невелика, поэтому лучше заниматься более простыми делами.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Перед вами раскроются новые перспективы благодаря ночным светилам. Вам стоит поработать над обновлением своего облика и улучшением своего внешнего вида. Вечером рекомендуется хорошо отдохнуть. Лучше временно отложить любые планы на путешествия и поездки. К слову, в августе звезды обещают Весам богатство.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В течение дня будут случаться приятные сюрпризы. До наступления вечера ожидайте приятные мелкие радости. Проблемы, которые долго беспокоили, найдут свое разрешение к концу дня. Даже унылое и неудачное дело может завершиться успешно.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Возможно, вас начнут беспокоить вопросы, связанные со здоровьем, и это является правильным направлением для размышлений. Ночные светила побуждают вас заняться своим физическим состоянием, приступить к преодолению вредных привычек и изменению своего отношения к жизни.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Секрет успешных отношений — искренность. Проявляйте открытость и не приукрашайте свои черты характера. В области финансов и бизнеса необходимо стремиться к максимальной продуктивности. Те Козероги, кто проявляет лень, рискуют лишиться достижений, финансов и уважения.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Рекомендуется начать день с проведения уборки и организации пространства. По мнению астрологов, не стоит делиться своими планами и взглядами на будущее с незнакомцами. Эта пятница подходит для осуществления духовных поисков и практик.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Пришло время приступить к реализации планов. День обещает быть очень результативным. Пора сделать последний решительный шаг как в деловых вопросах, так и в сфере отношений. Можно уверенно полагаться на свою интуицию. Прекрасная возможность отправиться по магазинам в приятной компании друзей. Астрологи озвучивают для Рыб счастливый любовный гороскоп на август.