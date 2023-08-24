Названы главные везунчики ретроградного Меркурия: только три знака Зодиака

Пока все сетуют на неприятности из-за ретрограда, Близнецы, Дева и Скорпион наслаждаются своим фартом

Период ретроградного Меркурия, который начался 23 августа и продлится до 15 сентября 2023 года, практически не повлияет на некоторые знаки Зодиака. Более того, в жизнь трех представителей зодиакального круга в эти дни придет везение.

По словам астрологов, ретроградная фаза планеты будет удачливой для таких знаков Зодиака, как Близнецы, Дева и Скорпион. Об этом передает Bold sky.

Близнецы

Ретроградный сезон Меркурия благоприятен для вас, удача будет на вашей стороне. Ваше финансовое состояние значительно улучшится, удастся вернуть долги, появится возможность купить вещи для собственного материального комфорта. На работе будет позитивная атмосфера. Руководство оценит ваши усилия. Хватит времени и для досуга с близкими. Гороскоп для Близнецов на сегодня – на сайте.

Дева

Везение остается с вами в этот ретроградный Меркурий. Ожидайте положительных результатов и хороших новостей. Особенно важный период в сфере карьеры. Вам нужно принять серьезное решение относительно вашего будущего. То, что фортуна будет идти рядом с вами, поможет сделать выбор. Гороскоп для Дев на сегодня – на сайте.

Скорпион

Этот транзит будет удачным для вашего знака. Вам имидж выйдет на новый уровень. Не исключено, что у вас появятся новые обязанности. За этот период ваше финансовое состояние укрепится, те, у кого есть кредит, смогут с ним распрощаться. В ближайшие дни вы будете чувствовать себя расслабленным и насладитесь этим. Гороскоп для Скорпиона на сегодня – на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что не всем знакам Зодиака так везет в ретроградный Меркурий. Некоторым астрологи сулят ссоры и трудности.