Ретроградный Меркурий в Деве положительно повлияет на эти знаки Зодиака: топ-3 счастливчика

Ничего страшного за это время не произойдет.

Не такой страшный Ретроградный Меркурий, как его многие описывают, и более того, для некоторых знаков Зодиака это и вовсе отличный период, чтобы наладить свою жизнь. Не стоит переживать и бояться этого.

Астрологи отмечают, что в этот период, который продлится о 15 сентября, отправит три знака Зодиака в "дикую поездку" по их жизни, что кардинально все изменит в лучшую сторону. Такими счастливчиками стали — Тельцы, Девы и Скорпионы.

Телец

В 2023 году, когда Меркурий будет ретроградным, вы, Телец, должны быть готовы к некоторым захватывающим поворотам. Несмотря на то, что этот период времени может показаться вам трудным и запутанным, он все же может оказаться для вас весьма интригующим и даже заманчивым. Вас ждут перемены как в вашей романтической, так и в творческой жизни.

Существует вероятность того, что в вашей жизни произойдет встреча, которая пробудит внутри вас дремлющие чувства, тем самым способствуя развитию новых романтических возможностей. Также у вас появится мотивация продолжить свою работу и свои начинания с того места, на котором вы остановились, но с новыми силами и свежим взглядом.

Дева

Приготовьтесь, Дева, потому что предстоящий ретроградный Меркурий идеально совпадает с вашим знаком. Будьте готовы к периоду глубокого самоанализа, который может привести к фундаментальной переоценке того, кем вы являетесь как личность.

Для вас это ценная возможность высказать свои мысли, которые приходят вам в голову. Этот период вашей жизни может помочь вам принять свое истинное "я" и освободиться от ограничений, которые налагают на вас другие. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы исследовать мир внутри себя.

Скорпион

Ретроградное движение Меркурия, начиная с 23 августа 2023 года, будет влиять на ваши связи с другими людьми и дружбу. Сейчас самое время поговорить открыто со своими друзьями, чтобы прояснить любую путаницу. Также вы сможете возобновить отношения с бывшими коллегами, знакомыми или товарищами. Возможно, эти люди смогут вас чему-то научить.

Ретроградный Меркурий поможет вам разобраться в своих связях, а также может расчистить вам путь и освободить место в вашей жизни для прихода новых людей. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы впустить в свою жизнь тех людей, которые на самом деле болеют за вас, чтобы вы достигли будущего, которое вы себе представляете.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что не всем знакам Зодиака так везет в ретроградный Меркурий. Некоторым астрологи сулят ссоры и трудности.