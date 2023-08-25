Гороскоп на 26 августа: кого-то ждет активный день с друзьями, а кого-то пассивный отдых

26 августа лучше провести активно, погулять в парке, заняться спортом на воздухе.

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 августа, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Чем бы вы ни планировали заниматься, делайте это с помощниками или в компании единомышленников. Занятия в одиночку не принесут результата, на который вы рассчитывали. Также 26 августа подходит для исправления ошибок, допущенных ранее. Закончите все скопившиеся дела, чтобы не отвлекаться.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Настраивайтесь на активную деятельность. Тельцам 26 августа предстоит многое сделать, не упустить из виду важные детали, выполнить свои обязательства. Важно сохранять спокойное расположение духа, не переживать, если что-то идет не по плану. Занимайтесь в комфортном для вас темпе. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Чем больше вы будете разговаривать с людьми, тем выше ваши шансы получить интересное предложение или найти новых партнеров. Общайтесь с малознакомыми собеседниками, со старыми приятелями: кто-то из них подкинет вам хорошую идею для будущего проекта. Бытовые вопросы могут вызывать скуку.

Рак (22 июня — 22 июля)

Смело стройте планы на день и приступайте к их выполнению. Если Раки приложат усилия и будут решительнее, то, несомненно, добьются своих целей. Помощь или советы родных также окажутся полезными, не стесняйтесь к ним обращаться. Покупки 26 августа вас порадуют. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

День ожидается активный и плодотворный. Львам предстоит закончить важные дела, пообщаться со многими людьми. Звезды советуют рассчитывать только на свои силы: советы или помощь окружающих будут не очень полезны. Обращайте внимание на самочувствие, делайте перерывы.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Если хотите вовремя успеть справиться со всеми запланированными делами, занимайтесь в уединении. Окружающие люди будут отвлекать, и мешать вам сосредоточиться. Однако проявляйте вежливость в общении, не начинайте ссор. Хороший день, чтобы заняться планированием.

Весы (24 сентября — 23 октября)

День подходит для активного отдыха и развлечений. Хорошо провести 26 августа в компании друзей на природе или на веселой вечеринке. Занятия спортом или работа в саду помогут избавиться от скопившегося напряжения и поднимут Весам настроение. Выполняйте данные ранее обещания.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Начинайте действовать только в том случае, если уверены в своих силах. У Скорпионов будет высокий уровень энергии и они могут добиться хороших результатов в любых вопросах. Старайтесь не тратить время на болтовню и пустые разговоры, иначе запланированные дела останутся незавершенными.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Миротворческие способности Стрельцов помогут им улаживать ссоры и конфликты, причем не только свои, но и чужие. День подходит для поиска единомышленников или партнеров, которые помогут в вашей дальнейшей работе. Такое сотрудничество также будет полезно для карьеры.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Уделите время своим близким, проведите день вместе. Можно совместно заняться домашними делами или планированием предстоящего отпуска. Так Козероги укрепят семейные отношения и получат заряд бодрости и хорошего настроения. Не переживайте из-за мелочей, сохраняйте спокойствие и оптимистический взгляд на вещи. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Не стоит откладывать решение сложных или неприятных вопросов на потом. Сделайте усилие и выполните обещание или дайте ответ, который от вас ждут. В личных отношениях надо проявлять вежливость, уважительно относиться к мнению партнера. Уделите больше времени на пассивный отдых.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Принимайте приглашения на встречи или свидания, посещайте людные места. Чем больше Рыбы будут общаться и знакомиться, тем выше их шанс получить выгодное предложение или найти новых деловых партнеров. Настраивайтесь оптимистично, не теряйте веры в себя даже в сложных ситуациях.