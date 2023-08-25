Два знака Зодиака изменят свою жизнь к лучшему в ретроградный Меркурий

Ретромеркурий не будет "злым" для двух представителей зодиакального круга

Ретроградное движение Меркурия, начавшееся 23 августа и продолжающееся до 15 сентября, в большей мере негативно влияет на жизни многих людей. Но, если для некоторых знаков Зодиака этот период станет сложным испытанием, для других представителей гороскопа он превратится в удивительное приключение.

Астрологи рассказали, что люди, рожденные под созвездиями Овна и Девы, сумеют изменить свою жизнь к лучшему в период ретроградного Меркурия. Об этом пишет unian.

Овен

Ретроградный Меркурий поможет наконец внести порядок в мысли и дела. Процесс будет трудным, но вам требуется переосмысление многих вещей. В конечном итоге вас ожидает потрясающий сюрприз от судьбы. Вы почувствуете, что не только разобрались с важными вопросами, но и умело преодолели все проблемы. Тогда ваша жизнь начнет переходить на новый уровень, все начнет налаживаться, и счастье не заставит себя долго ждать. Гороскоп для Овна на сегодня узнайте на сайте.

Дева

Девы будут легко раскрывать истинные намерения других. Ваша интуиция будет невероятно остра, никто не сможет провести обман. Это позволит избежать опасных ситуаций, которые враги готовили для вас. Судьба предоставляет вам возможность избавиться от лживых людей в вашей жизни и привлечь искренних и надежных друзей, которые будут поддерживать вас на пути к достижению успеха. Гороскоп для Девы на сегодня узнайте на сайте.

Ранее астрологи рассказали, кто из знаков Зодиака встретит свою любовь в сентябре 2023 года. Они будут на седьмом небе от счастья.