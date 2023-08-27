Комиками им не быть: три знака Зодиака, у которых нет чувства юмора

Этой тройке в жанре комедии не преуспеть

Некоторые люди от природы забавны и интересны. Они с легкостью могли бы построить карьеру в стендап-комедии или писать сатиру. Однако, к сожалению, таким даром наделены не все. Есть три знака Зодиака, которые просто не родились со способностью обладать чувством юмора.

Астрологи отмечают, что люди, рожденные под этими тремя знаками Зодиака либо не понимают чувства юмора других, либо обладают настолько специфическим чувством юмора, которое трудно понять окружающим. И это — Скорпионы, Стрельцы и Раки.

Скорпион

Скорпионов чрезвычайно трудно понять. Они прекрасно ладят друг с другом, но их чувство юмора часто теряется у тех, кто не принадлежит к этому знаку. Подавляющее большинство людей не находят их шутки смешными, потому что они считают их довольно упрощенными и лишенными остроумия. Несмотря на это, они преуспевают в других начинаниях благодаря своему дотошному характеру.

Стрелец

К сожалению, ледяная холодность Стрельцов пронизывает все аспекты его личности, включая чувство юмора. Это указывает на то, что его чувство юмора полностью замерзло и больше не существует. Сами Стрельцы твердо придерживаются мнения, что у них очень причудливое чувство юмора.

Рак

Раки очень серьезно относятся к ценности жизни. Когда все воспринимается настолько серьезно, юмору просто нет места. Кажется, их естественная склонность заботиться о всех и всегда мешает. Этот материнский инстинкт полностью уничтожает всякую способность к смеху. Раки чаще беспокоятся о благополучии других, чем высмеивают окружающих.

Ранее астрологи рассказали о самых раскованных женщинах по знаку Зодиака. Они открыто проявляют интерес к мужчинам, не стесняясь выражать свои чувства.