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Гороскоп на 28 августа: благоприятный период для отказа от вредных привычек и комплексов

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп на 28 августа 2023 года
Гороскоп на 28 августа 2023 года. Фото Getty Images

Астропрогноз на понедельник советует всем не бояться сложностей

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 28 августа, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи вам в этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В течение этого дня появится шанс продемонстрировать свои способности и раскрыть свой потенциал. Однако важно быть осторожным и не "растекаться" в разные стороны, чтобы не стать манипулируемой личностью. Судьба может неожиданно подшутить, поставив вас перед сложным выбором. Добавим, что астрологи называют Овнов везунчиками августа.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Этот день прекрасно подходит для любовных приключений, романтических забав и встреч. Представители сильного пола могут проявлять вспыльчивость и непредсказуемость в своем поведении. Важно не обижаться на тех, кто внезапно захочет изменить планы.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Существует высокая вероятность возникновения разногласий и неприятностей. Поддерживайте спокойную реакцию на критику и проявляйте дружелюбие по отношению ко всем. Тем, кто планирует отправиться в долгое путешествие, следует быть особенно осторожными. Лучше избегать конфликтов с близкими перед отъездом.

Рак (22 июня — 22 июля)

Вы почувствуете желание оказать моральную поддержку вашему близкому человеку и стать для него опорой. Однако важно подходить к этому вопросу так, чтобы ваша поддержка не казалась слишком навязчивой. Этот день обещает быть насыщенным эмоциями и событиями.

Лев (23 июля — 23 августа)

Этот день начнется с не самого благоприятного старта, однако со временем обстановка будет улучшаться. В такие моменты астрологи рекомендуют сохранять оптимизм и привычный подход к решению уже известных проблем. Предпочтительно оставить вечер для отдыха и творческих занятий.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В области романтических отношений стоит смело использовать активные методы. Также имеет смысл использовать возможности онлайн-социальных платформ для знакомств. Если вы в браке, важно уделять должное внимание своему партнеру и детям. В сфере работы лучше придерживаться устоявшихся традиций и рутинных действий.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Ночные светила предоставят вам возможность раскрыть новые перспективы. Возьмитесь за обновление своего облика и заботу о себе. В конце дня рекомендуется хорошо отдохнуть. Разумно будет временно отложить любые планы на путешествия и поездки. К слову, в августе звезды обещают Весам богатство.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В данное время следует освободиться от избыточных проявлений негативной реакции на окружающее, отстраниться от критики и негативных эмоций. Это благоприятный период для отказа от страхов, комплексов и вредных привычек. Под влиянием ночных светил вы сможете уберечь себя от всего, что тянет вас вниз.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Под контроль поместите свою склонность к раздражительности, особенно в рабочей обстановке. Отсутствие самообладания также может вызвать серьезные затруднения в домашних делах. Не бойтесь перед новыми коллективами — станьте душой компании. Наилучший день для начала новой главы в вашей личной жизни.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Рекомендуется подходить осторожно к принятию важных решений. В подобные моменты полагаться исключительно на случайности неэффективно. Важно учесть мнение близких советников. Это прекрасный день для приятного шопинга в хорошей компании.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Стоит не пугаться трудностей. В случае возникновения каких-либо проблем, всегда можно рассчитывать на близких людей, которые с удовольствием окажут помощь в преодолении неприятностей. Важно обрести их поддержку, чтобы успешно справиться с самыми сложными ситуациями.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Ночные светила одарят преимуществами в виде вдохновения для творчества и решительности. Под их влиянием эти положительные характеристики лучше всего направить на разрешение проблемных аспектов жизни. Не следует отвергать инициативу. Астрологи озвучивают для Рыб счастливый любовный гороскоп на август.

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