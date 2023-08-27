Гороскоп на 28 августа: благоприятный период для отказа от вредных привычек и комплексов

Астропрогноз на понедельник советует всем не бояться сложностей

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 28 августа, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи вам в этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В течение этого дня появится шанс продемонстрировать свои способности и раскрыть свой потенциал. Однако важно быть осторожным и не "растекаться" в разные стороны, чтобы не стать манипулируемой личностью. Судьба может неожиданно подшутить, поставив вас перед сложным выбором. Добавим, что астрологи называют Овнов везунчиками августа.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Этот день прекрасно подходит для любовных приключений, романтических забав и встреч. Представители сильного пола могут проявлять вспыльчивость и непредсказуемость в своем поведении. Важно не обижаться на тех, кто внезапно захочет изменить планы.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Существует высокая вероятность возникновения разногласий и неприятностей. Поддерживайте спокойную реакцию на критику и проявляйте дружелюбие по отношению ко всем. Тем, кто планирует отправиться в долгое путешествие, следует быть особенно осторожными. Лучше избегать конфликтов с близкими перед отъездом.

Рак (22 июня — 22 июля)

Вы почувствуете желание оказать моральную поддержку вашему близкому человеку и стать для него опорой. Однако важно подходить к этому вопросу так, чтобы ваша поддержка не казалась слишком навязчивой. Этот день обещает быть насыщенным эмоциями и событиями.

Лев (23 июля — 23 августа)

Этот день начнется с не самого благоприятного старта, однако со временем обстановка будет улучшаться. В такие моменты астрологи рекомендуют сохранять оптимизм и привычный подход к решению уже известных проблем. Предпочтительно оставить вечер для отдыха и творческих занятий.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В области романтических отношений стоит смело использовать активные методы. Также имеет смысл использовать возможности онлайн-социальных платформ для знакомств. Если вы в браке, важно уделять должное внимание своему партнеру и детям. В сфере работы лучше придерживаться устоявшихся традиций и рутинных действий.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Ночные светила предоставят вам возможность раскрыть новые перспективы. Возьмитесь за обновление своего облика и заботу о себе. В конце дня рекомендуется хорошо отдохнуть. Разумно будет временно отложить любые планы на путешествия и поездки. К слову, в августе звезды обещают Весам богатство.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В данное время следует освободиться от избыточных проявлений негативной реакции на окружающее, отстраниться от критики и негативных эмоций. Это благоприятный период для отказа от страхов, комплексов и вредных привычек. Под влиянием ночных светил вы сможете уберечь себя от всего, что тянет вас вниз.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Под контроль поместите свою склонность к раздражительности, особенно в рабочей обстановке. Отсутствие самообладания также может вызвать серьезные затруднения в домашних делах. Не бойтесь перед новыми коллективами — станьте душой компании. Наилучший день для начала новой главы в вашей личной жизни.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Рекомендуется подходить осторожно к принятию важных решений. В подобные моменты полагаться исключительно на случайности неэффективно. Важно учесть мнение близких советников. Это прекрасный день для приятного шопинга в хорошей компании.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Стоит не пугаться трудностей. В случае возникновения каких-либо проблем, всегда можно рассчитывать на близких людей, которые с удовольствием окажут помощь в преодолении неприятностей. Важно обрести их поддержку, чтобы успешно справиться с самыми сложными ситуациями.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Ночные светила одарят преимуществами в виде вдохновения для творчества и решительности. Под их влиянием эти положительные характеристики лучше всего направить на разрешение проблемных аспектов жизни. Не следует отвергать инициативу. Астрологи озвучивают для Рыб счастливый любовный гороскоп на август.