Грядут перемены: названы знаки Зодиака, на которых больше всего повлияет "голубое полнолуние" в августе

Близнецы, Дева, Стрелец и Рыбы особенно прочувствуют сезон полнолуния

Конец лета ознаменуется так называемым голубым полнолунием, которое произойдет 31 августа в 03:35 по киевскому времени. Астрологи считают, что это космическое событие несет перемены в жизни представителям зодиакального круга.

По словам астрологов, полнолуние 31 августа особенно повлияет на четырех знаков Зодиака — Близнецов, Деву, Стрельца и Рыб. Об этом пишет Elite Daily.

Близнецы

Карьера – ваш главный приоритет в это полнолуние. Придется принять важные профессиональные решения и проявить творческий подход. Из-за ретроградного Меркурия, сезон которого продолжается и 31 августа, вы можете чувствовать себя неуверенно. Гороскоп для Близнецов на сегодня – на сайте.

Дева

На первый план выйдут романтические и партнерские отношения. Вам может быть трудно достичь ясности в при заведение знакомств и связей. В полнолуние стоит отказаться от ожиданий совершенства, проявить доверие и довериться динамике, которую вы создали в отношениях с другими людьми. Гороскоп для Дев на сегодня – на сайте.

Стрелец

Ваш дом и семейная жизнь будут в центре внимания во время полнолуния 31 августа. Возможно, вы подумываете о смене места жительства. Не исключено, что грядут перемены в семье. К счастью, ваш оптимизм поможет найти верное решение в любой ситуации. Гороскоп для Стрельца на сегодня – на сайте.

Рыбы

Полная Луна заставит вас расставить приоритеты в видении собственной жизни. Стоит мыслить более масштабно и не поддаваться каверзам ретроградного Меркурия. Расставьте приоритеты в своих мечтах, независимо от того, как это воспримет окружение. Гороскоп для Рыб на сегодня – на сайте.

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