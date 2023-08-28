Полнолуние в августе 2023 года осчастливит четыре знака Зодиака: кто поймал удачу за хвост

Путь к счастью этой четверки начинается 31 августа 2023 года

Конец лета в 2023 году по истине магический, ведь 31 августа небесную сцену украсит второе за месяц полнолуние. Эта полная луна обладает огромной силой, и в 2023 году она одарит ею четыре знака Зодиака.

Избранным нежное освещение полной луны принесет период радости и удовольствия, отмечают астрологи. И счастливчиками стали Водолеи, Львы, Овны и Козероги.

Водолей

Будьте готовы, потому что наступление полнолуния предвещает время глубоких преобразований в вашей жизни. Сейчас, как никогда, самое подходящее время, чтобы следовать своим самым сокровенным увлечениям и открыть дверь своим мечтам. Вселенная стремится привести вашу карьеру в соответствие с вашими самыми сокровенными желаниями.

Лев

Приготовьтесь, потому что предстоящее полнолуние осветит ваши отношения ярким взглядом, пробуждая в вас новый взгляд на прошлую работу, партнерство и дружбу. Подумайте о своей цели в жизни, узнайте, какую роль вы играете в этом сложном мире, и подумайте о шагах, необходимых для реализации вашего высочайшего потенциала.

Овен

Воспользуйтесь этим моментом, поскольку в нем лежит глубокая точка, которая определит ваш профессиональный путь и общественный имидж. Пришло время расправить крылья и искать новые горизонты, принять обретенную независимость и начать все сначала. Примите преобразующую энергию этого полнолуния, и следуйте путями, которые открываются перед вами.

Козерог

Эта полная луна бросает на вас свой влиятельный взгляд, оставляя явный след в вашей уверенности в себе и эмоциональной разрядке. Доверьтесь космическим силам, которые направляют ваш путь, и верьте, что просторы Вселенной приведут вас к осуществлению ваших целей и желаний.Очень важно избегать негативных моделей отношений прошлого.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут готовиться к глобальным изменениям в жизни. Что-то нетривиальное может произойти уже в сентябре.