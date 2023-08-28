Гороскоп на 29 августа: в этот день больше времени уделите делам, которые у вас лучше всего получаются

Не отказывайтесь от приглашений или новых знакомств, они будут полезны

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 августа, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Продвинуться в карьере и завести новые полезные знакомства Овнам поможет активное общение и посещение публичных мероприятий. Работа в команде 29 августа будет более эффективной и плодотворной. Чтобы поднять настроение, сходите в парикмахерскую или обновите гардероб.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Вам придется заниматься скучными рутинными делами, отложить которые уже не получится. Сделайте усилие и завершите работу, чтобы она не тянула вас назад и не отвлекала от более важных и интересных проектов. Сохраняйте оптимизм, планируйте дела, которые быстро принесут прибыль. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Исправить ошибки или недочеты в проделанной работе Близнецам поможет нестандартный взгляд на вещи, новаторский подход. Старые деловые связи помогут вам решить некоторые проблемы. Обсудите с родными насущные волнующие вас вопросы, найдите компромиссное решение.

Рак (22 июня — 22 июля)

Спешка в решении рабочих вопросов может привести к необязательным ошибкам, поэтому старайтесь быть внимательнее ко всему, чем вы занимаетесь 29 августа. Общение с конкурентами может быть позитивным и полезным: проявите обаяние, предложите интересную идею, и ваши отношения улучшатся. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Удачный день для Львов. Вы можете получить очень выгодное предложение или узнать радостную новость. Также звезды обещают вам важные встречи, поэтому не отказывайтесь от приглашений, больше знакомьтесь с новыми людьми. Не спешите, хорошо обдумывайте свои шаги.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Звезды советуют Девам 29 августа начать новое дело, приступить к тому, что они давно хотели сделать, но все время откладывали. Не распыляйте свое внимание на многие вопросы, сконцентрируйтесь на чем-то одном и доведите это до конца. Подходящий день для похода по магазинам.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Не отказывайтесь от приглашений, рассматривайте все поступающие предложения от коллег или партнеров. Весам может выпасть удачный шанс, поэтому надо быть готовым к чему-то новому и необычному. Сделайте хотя бы несколько шагов навстречу своей мечте, проведите подготовительную работу.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Вы получите важную информацию, которая откроет новые интересные возможности. Прислушивайтесь к разговорам, будьте в центре событий, чтобы не пропустить нужные вам новости. Скорпионам 29 августа не стоит проводить время в одиночестве, чтобы не ухудшить свое настроение.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Работа в коллективе или в компании единомышленников будет более плодотворна для Стрельцов. Есть шанс получить выгодное предложение, которое быстро принесет доход или продвинет вас в профессиональной сфере. Выполните свои обещания и отдайте долги, чтобы почувствовать себя свободнее.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День подходит для планирования, разработки будущей стратегии. Проявите упорство в работе, будьте настойчивее, и тогда ваше благосостояние существенно улучшится. Возможно вам не удастся осуществить задуманное с первой попытки, но звезды советуют не бросать сложное дело, пробовать еще и еще. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Используйте необычный подход к вопросам, действуйте нестандартно, тогда вам удастся быстро разобраться с проблемой и впечатлить начальство. Не отказывайтесь от предложенной помощи: работа в коллективе будет более плодотворной. Новые знакомые подкинут Водолеям хорошие идеи.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Первая половина дня больше подходит для решения важных вопросов и накопившихся проблем. Энергия у Рыб будет на высоком уровне, что поможет справиться со всем быстро и в назначенный срок. В личных отношениях все складывается хорошо: вы с партнером прекрасно понимаете друг друга.