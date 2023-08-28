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Гороскоп на 29 августа: в этот день больше времени уделите делам, которые у вас лучше всего получаются

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Гороскоп на 29 августа 2023 года
Гороскоп на 29 августа 2023 года. Фото Getty Images

Не отказывайтесь от приглашений или новых знакомств, они будут полезны

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 августа, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Продвинуться в карьере и завести новые полезные знакомства Овнам поможет активное общение и посещение публичных мероприятий. Работа в команде 29 августа будет более эффективной и плодотворной. Чтобы поднять настроение, сходите в парикмахерскую или обновите гардероб.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Вам придется заниматься скучными рутинными делами, отложить которые уже не получится. Сделайте усилие и завершите работу, чтобы она не тянула вас назад и не отвлекала от более важных и интересных проектов. Сохраняйте оптимизм, планируйте дела, которые быстро принесут прибыль. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Исправить ошибки или недочеты в проделанной работе Близнецам поможет нестандартный взгляд на вещи, новаторский подход. Старые деловые связи помогут вам решить некоторые проблемы. Обсудите с родными насущные волнующие вас вопросы, найдите компромиссное решение.

Рак (22 июня — 22 июля)

Спешка в решении рабочих вопросов может привести к необязательным ошибкам, поэтому старайтесь быть внимательнее ко всему, чем вы занимаетесь 29 августа. Общение с конкурентами может быть позитивным и полезным: проявите обаяние, предложите интересную идею, и ваши отношения улучшатся. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Удачный день для Львов. Вы можете получить очень выгодное предложение или узнать радостную новость. Также звезды обещают вам важные встречи, поэтому не отказывайтесь от приглашений, больше знакомьтесь с новыми людьми. Не спешите, хорошо обдумывайте свои шаги.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Звезды советуют Девам 29 августа начать новое дело, приступить к тому, что они давно хотели сделать, но все время откладывали. Не распыляйте свое внимание на многие вопросы, сконцентрируйтесь на чем-то одном и доведите это до конца. Подходящий день для похода по магазинам.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Не отказывайтесь от приглашений, рассматривайте все поступающие предложения от коллег или партнеров. Весам может выпасть удачный шанс, поэтому надо быть готовым к чему-то новому и необычному. Сделайте хотя бы несколько шагов навстречу своей мечте, проведите подготовительную работу.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Вы получите важную информацию, которая откроет новые интересные возможности. Прислушивайтесь к разговорам, будьте в центре событий, чтобы не пропустить нужные вам новости. Скорпионам 29 августа не стоит проводить время в одиночестве, чтобы не ухудшить свое настроение.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Работа в коллективе или в компании единомышленников будет более плодотворна для Стрельцов. Есть шанс получить выгодное предложение, которое быстро принесет доход или продвинет вас в профессиональной сфере. Выполните свои обещания и отдайте долги, чтобы почувствовать себя свободнее.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День подходит для планирования, разработки будущей стратегии. Проявите упорство в работе, будьте настойчивее, и тогда ваше благосостояние существенно улучшится. Возможно вам не удастся осуществить задуманное с первой попытки, но звезды советуют не бросать сложное дело, пробовать еще и еще. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Используйте необычный подход к вопросам, действуйте нестандартно, тогда вам удастся быстро разобраться с проблемой и впечатлить начальство. Не отказывайтесь от предложенной помощи: работа в коллективе будет более плодотворной. Новые знакомые подкинут Водолеям хорошие идеи.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Первая половина дня больше подходит для решения важных вопросов и накопившихся проблем. Энергия у Рыб будет на высоком уровне, что поможет справиться со всем быстро и в назначенный срок. В личных отношениях все складывается хорошо: вы с партнером прекрасно понимаете друг друга.

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