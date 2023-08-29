Испугался "кадыровцев": мольфар раскрыл страх путина во время бунта пригожина

ТОгда президент рф спрятался и никого к себе не подпускал

Во время попытки переворота, организованной пригожиным и ЧВК "Вагнер", путин не поручил кадырову и его "кадыровцам" заботу о своей защите.

Об этом в ходе эфира программы "Ранок у великому місті", передают "Факты", заявил украинский мольфар Макс Гордеев. Он сказал, по какой причине кадыров и его приспешники не сумели оказать поддержку кремлевскому диктатору.

"путин никому не доверяет. Я вижу, что он сидел в каком-то отдельном месте и что-то себе думал. Может, ему и хотели помочь решить вопрос с переворотом, но он отказался", — уверяет мольфар.

Недавно экстрасенс рассказал о предательстве суровикина перед путиным. После неудачной попытки бунта, проведенным евгением пригожиным в россии, российский генерал фактически исчез из поля зрения. Согласно информации от российских СМИ, его задержали и посадили в тюрьму из-за предполагаемых связей с руководителем частной военной компании "ЧВК Вагнер".

Также Макс Гордеев рассказывал, как сложится судьба ставленника кремля на оккупированной Херсонщине, коллаборанта владимира сальдо. Ему осталось недолго.