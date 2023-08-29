Укр

Гороскоп на 30 августа: смело можно браться за все те дела, которые раньше были отложены

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Гороскоп на 30 августа 2023 года Новость обновлена 29 августа 2023, 17:03
Гороскоп на 30 августа 2023 года. Фото Getty Images

День подходит для начала важного нового проекта.

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 августа, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту среду.

Овен (21 марта — 20 апреля)

С утра зарядите себя позитивом, сделайте приятную покупку: это улучшит ваше настроение и поможет провести напряженный день плодотворно и эффективно. 30 августа звезды рекомендуют Овнам проявлять вежливость в общении, не критиковать окружающих, быть мягче.

Телец (21 апреля — 21 мая)

При решении сложных вопросов пользуйтесь нестандартными методами работы, проявляйте фантазию и творческий подход. Это позволит Тельцам быстрее решить задачу и выставить себя в выгодном свете перед руководством. Помогайте окружающим, оказывайте посильную поддержку коллегам. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День с повышенным эмоциональным фоном. Вам будет казаться, что окружающие специально выводят вас из себя, поэтому важно сохранять хладнокровие и выдержку. Поднимайте себе настроение, общайтесь с приятными людьми: скоро ситуация улучшится. Сконцентрируйтесь на работе и своих обязанностях.

Рак (22 июня — 22 июля)

Не стоит планировать важные дела или встречи: вам придется быстро реагировать на изменившиеся обстоятельства и действовать интуитивно. Сохраняйте хорошее настроение, ищите выгоду в новой сложившейся ситуации. Ракам полезно внести что-то новое в свой обычный распорядок. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сложный в эмоциональном плане день. Для Львов важно 30 августа сохранять спокойствие, не вступать в ссоры или перепалки, контролировать свои эмоции. Находитесь в компании оптимистично настроенных людей, думайте позитивно, тогда вы легче сможете сконцентрироваться на работе.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сложный в эмоциональном плане день. Для Дев важно 30 августа сохранять спокойствие, не вступать в ссоры или перепалки, контролировать свои эмоции. Находитесь в компании оптимистично настроенных людей, думайте позитивно, тогда вы легче сможете сконцентрироваться на работе.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Многие будут нуждаться в вашем совете или помощи, спрашивать ваше мнение. Не отказывайте им; это поднимет вашу самооценку и положительно скажется на карме. Можно смело браться за сложные или неприятные дела: энергия и активность Весов будут на высоком уровне.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Проанализируйте свои желания, скорректируйте цели, которые сейчас для вас важнее всего. 30 августа Скорпионам стоит задуматься над тем, куда им надо двигаться и что они готовы для этого сделать. Вечер проведите с друзьями, сходите на вечеринку. Поход по магазинам также поднимет настроение.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Проявите лояльность и вежливость, не показывайте своего недовольства или раздражения. Так вы сохраните хорошие отношения с окружающими и не испортите себе настроение. Отдайте предпочтение делам, которые вы можете сделать в одиночестве: на помощь надеяться не стоит.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Убедитесь, что все идет именно так, как вы планировали. Если что-то вас не устраивает или разочаровывает, поменяйте вектор своей активности, поставьте новые цели. В этот день гороскоп советует Козерогам быть более практичными, не строить воздушных замков. Прислушайтесь к советам друзей. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Общение будет доставлять Водолеям удовольствие, а также может помочь найти новых партнеров или спонсоров. Настроение поднимут близкие, которые подскажут верное решение какой-то старой проблемы. Если на вашем пути слишком много преград, подумайте, не сменить ли вам направление.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

День, проведенный с близкими людьми, подарит радостные моменты и снимет стрессовое состояние. Побудьте вместе, пообщайтесь, поделитесь проблемами или идеями. Хорошо подумать о финансовых вопросах, о возможностях дополнительного дохода или приумножении накопленного.

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