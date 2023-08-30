Августовское полнолуние сулит пяти знакам Зодиака кардинальные перемены и в любви, и в карьере

Пришло время решиться на изменения, полнолуние лишь мотивирует к этому

Конец лета приходится на важное космическое событие. В четверг 31 августа 2023 года произойдет так называемое голубое полнолуние, которое может заметно повлиять на жизнь представителей зодиакального круга.

По словам астрологов, перемены в личной жизни и карьерной сфере ожидают пятерку знаков Зодиака. В их числе Близнецы, Лев, Весы, Стрелец и Козерог, передает Your tango.

Близнецы

На первый план в полнолуние 31 августа выйдут темы карьеры и репутации. Не удивляйтесь, если вы окажетесь в центре внимания и узнаете, как вас воспринимают другие. Подумайте, в каком направлении движется ваша карьера, обеспечивает ли она желаемый рост. Если нет, возможно, пришло время перемен. Гороскоп для Близнецов на сегодня – на сайте.

Лев

Полнолуние сулит вам перемены и трансформации. Будут происходить как большие, так и незначительные изменения. Астрологи советуют поразмыслить над своими отношениями и понять, что вы в них чувствуете. Гороскоп для Льва на сегодня – на сайте.

Весы

В полнолуние вы пересмотрите свою рутину. Самое время спросить, имеет ли смысл ваш повседневный ритм и образ жизни или вы готовы внести серьезные изменения. Кроме того, хороший шанс наверстать упущенное в вопросах, связанных с вашим самочувствием. Гороскоп для Весов на сегодня – на сайте.

Стрелец

Во время полной Луны вы можете провести больше времени дома и пообщаться с семьей. Придется осознать, обеспечена ли поддержка со стороны домашних. Если ответ отрицательный, то стоит задуматься об изменениях, чтобы улучшить атмосферу в доме. Гороскоп для Стрельцов на сегодня – на сайте.

Козерог

Это полнолуние принесет много общения с родными, соседями и не только. Вы сможете устроить досуг с кем-то из близких. Обострятся важные вопросы: "Довольны ли вы своей жизнью или жаждете перемен?" Если да, то сейчас чудесный момент начать. Гороскоп для Козерога на сегодня – на сайте.

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